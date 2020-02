In aumento la vendita di pneumatici online: quali sono i rischi e le opportunità?

REGGIO EMILIA – Negli ultimi anni è cresciuta la vendita di pneumatici online, con un trend positivo che denota le nuove preferenza degli italiani in fatto di gomme per auto. In particolare crescono sia gli acquisti di pneumatici sul web, sia quelle relativi ai pezzi di ricambio, grazie alla nascita di nuovi e-commerce specializzati.

Già nel 2017 il settore fece segnare un vero e proprio boom, con un +30% delle vendite registrate durante l’anno. Allo stesso tempo sono in crescita i portali che si occupano di gomme e ricambistica, non solo e-commerce dunque ma anche siti web che offrono guide e consigli all’acquisto. Gli utenti che si rivolgono a internet per comprare i pneumatici sono soprattutto privati, sebbene anche i professionisti utilizzino in maniera crescente il web.

Naturalmente è fondamentale verificare la qualità dei prodotti, rivolgendosi esclusivamente a piattaforme affidabili, in grado di fornire un’ampia scelta di gomme per auto certificate. Per questo motivo è indispensabile verificare una serie di aspetti prima di finalizzare l’acquisto, evitando qualsiasi rischio in merito alla ricezione di prodotti non conformi, oppure non in linea con le caratteristiche dichiarate. Ecco alcuni consigli utili.

Confrontare i pneumatici prima di acquistarli

Ogni volta che si compra un gomma per la propria macchina, o qualsiasi altro mezzo, è essenziale valutare con attenzione la scheda tecnica del prodotto. Infatti è necessario analizzare non solo il prezzo ma anche le prestazioni del prodotto, gli indici di carico, i codici di velocità, la rumorosità, il consumo di carburante e molti parametri estremamente utili.

Per farlo conviene utilizzare i servizi dei portali di comparazione delle gomme per auto, i quali mettono a disposizione gratuitamente informazioni dettagliate per aiutare nella scelta del modello più adeguato alle proprie esigenze. Ad esempio alcune piattaforme online come Outrider.it propongono accurati test sui pneumatici estivi, quelli invernali e All Season, con opinioni e recensioni complete di ausilio ai consumatori.

Il confronto online dei vari modelli di pneumatici consente di controllare aspetti importanti, come le prestazioni sull’asciutto e sul bagnato, il comfort, l’usura e il consumi di carburante. In questo modo è possibile determinare qual è il prodotto giusto, a seconda dei chilometri percorsi, del tipo di utilizzo e dello stile di guida. Alcune persone possono prediligere le performance alle alte velocità, mentre altre una guida confortevole e consumi di carburante ridotti.

Pneumatici online: quali informazioni devono essere presenti?

Quando ci si rivolge a un portale online per acquistare le gomme dell’auto, è fondamentale che il rivenditore offra una scheda completa con le caratteristiche tecniche di ogni prodotto. Tra le informazioni che non devono mancare ci sono ovviamente le misure dei pneumatici, con dati precisi sulla larghezza del battistrada, l’altezza e il diametro radiale. Ciò consente di verificare che il modello sia omologato, in base alle indicazioni riportate nel libretto di circolazione del veicolo.

Dopodiché è necessario che la scheda mostri l’indice di carico e il codice di velocità, oltre alle funzionalità della gomma, la quale ad esempio potrebbe integrare tecnologie come l’antiforatura. Da non sottovalutare è la data di produzione, infatti gli esperti sconsigliano l’acquisto di pneumatici più vecchi di 18/24 mesi, poiché potrebbero presentare difetti e deterioramenti. Ciò avviene soprattutto quando le condizioni di deposito e conservazione non sono ottimali, quindi meglio optare per gomme recenti.

L’e-commerce deve offrire anche un adeguato servizio di assistenza, per ricevere supporto sia nella scelta del prodotto che nel post-vendita in caso di problemi o reclami. Ovviamente i metodi di pagamento devono essere affidabili, protetti da avanzati protocolli di sicurezza, con la possibilità di restituire il pneumatico qualora non fosse conforme a quanto mostrato dal rivenditore. Ad ogni modo comprare gomme per auto online offre diversi vantaggi, soprattutto per il risparmio sui costi, perciò basta comprare con attenzione, selezionando i portali giusti per evitare qualsiasi problema.