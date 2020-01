Il segreto di Tag? Una consulenza sartoriale per i system integrator

REGGIO EMILIA – Guardare al mondo per scegliere le migliori specialità di ciascuna nazione, di ciascun popolo. L’Italia è la terra dei motori, della moda, dell’arte e dell’enogastronomia. Israele invece è terra di innovazione tecnologica e di sicurezza informatica. Da diversi anni è attiva nella Penisola una azienda italo-israeliana specializzata nel settore della cyber security, si chiama TAG ed ha il merito di aver portato nel nostro paese delle soluzioni innovative, uniche ed esclusive.

Sono moltissime le aziende di grande levatura e le piccole e medie imprese che hanno scelto di abbracciare la filosofia di Tag, filosofia che non si limita a rivendere licenze di prodotti di cyber-security, come la maggior parte dei distributori di questo settore, ma che si schiera quotidianamente al fianco dell’imprenditore aiutandolo ad organizzare delle “Breakfast” con i propri clienti e nuovi lead nella sua zona ai quali TAG presenta i benefici delle innovative soluzioni israeliane di cyber-security. Questo approccio velocizza la fase commerciale dei system integrator e li supporta in tutto il processo di vendita, risultando in un aumento del fatturato importante.

L’azienda italo-israeliana TAG è distributore ufficiale di diverse piattaforme innovative di Cyber Security, prodotti che Tag distribuisce in esclusiva nel mercato italiano. Stiamo parlando di prodotti di grande qualità come DECEPTIVE-BYTES, CENTERITY, CYBONET, IMPERVA e TERAFENCE.

Il compito più impegnativo per TAG è quello di informare imprenditori, addetti ai lavori e tecnici sulla funzione preziosa di questi prodotti e di aiutare nel quotidiano i propri partner a proporre e spiegare come queste soluzioni evolute di sicurezza informatica per le medie imprese possano fattivamente proteggere le aziende clienti dei system integrator.

Dialogo, approfondimento e una consulenza sartoriale che si manifesta fin dai primi contatti con l’utente interessato a rafforzare le proprie barriere contro i criminali del web. Tag infatti opera con grande coinvolgimento e grande professionalità offrendo alle aziende delle prove gratuite dei prodotti oltre a delle spiegazioni accurate affiancate da demo estremamente chiare.

L’innovazione è amica del fatturato: questo processo permette una forte accelerazione nella scalata alla learning-curve dei system integrator e naturalmente velocizza anche il processo di vendita degli stessi verso le loro aziende clienti.

Tag crede molto in questa filosofia di lavoro atta a diffondere una buona cultura di prevenzione e di salvaguardia dei dati tra le aziende italiane e, come spesso accade, chi lavora con cura e passione viene premiato dal mercato: nei primi 12 mesi, grazie a questo approccio collaborativo, si è registrato un incremento del fatturato dei partner di TAG tra il 20% ed il 50%. Per confronto, il fatturato medio dei classici system integrator italiani del settore invece si ferma ad un misero incremento del 3%.

A conferma di questi straordinari risultati, recentemente anche la distribuzione del noto colosso di settore BEYONDTRUST, inerente la PAM ed l’Endpoint Privilege Management, è stato aggiunto al portafoglio di TAG DISTRIBUZIONE.

Innovare per crescere, con la consapevolezza di affidarsi a soluzioni di grande valore. Questa è TAG, a voi la scelta.

Articolo a cura di TG IMPRESE