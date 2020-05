Il gioco online in Italia dopo il primo trimestre del 2020

REGGIO EMILIA – Mentre sta per finire il mese di aprile 2020, sono stati pubblicati i primi dati effettivi che riguardano l’offerta legata al settore del gioco online. Si tratta delle prime stime legate al comporta delle sale da gioco virtuali, come poker room e casinò online, dove si denota un trend principalmente positivo, legato al particolare momento che stiamo vivendo e attraversando, dove lo svago e il relax diventano una componente necessaria e fondamentale del nostro quotidiano.

Visto che il settore del gioco di tipo fisico è praticamente fermo, così come quello del betting e delle scommesse sportive, si evidenzia come tutto il comparto dei casinò online inizi a trarne vantaggio, proprio in un momento in cui ci si aspettava, a inizio anno, un avvio soft per giochi e casinò digitali. Il trimestre mostra invece una crescita in questo avvio di 2020 che si attesta tra il 19 e il 29% in più, rispetto ai dati che avevano caratterizzato l’inizio dell’anno precedente.

Naturalmente vi sono alcune differenze che dovranno essere messe in bilancio, sia per quanto riguarda la parte finale del 2019, ma soprattutto per quanto si è verificato in questa prima parte del 2020. Ci sono naturalmente i casino non aams sicuri e affidabili che stanno rapidamente prendendo piede, tra la ricca e vasta offerta su scala nazionale per quanto concerne tutte le attrattive di gioco online, nel contesto delle sale di casinò virtuali.

Secondo i dati sono in netto aumento gli utenti che prediligono il gioco attraverso dispositivi mobili come smartphone, tablet e laptop convertibili, mentre tra questi la scelta dei giochi ricade per oltre il 65% su roulette, videopoker e giochi di abilità come baccarat, blackjack e naturalmente il poker texano.

Tuttavia c’è da annotare come per il 2020 il gioco che finora abbia dato segni di crescita e di miglioramento, tra gli skill games, risulta essere proprio il blackjack, noto tra gli appassionati con il nome di 21. Si tratta di un gioco di carte francesi che si pratica in modalità player vs player, dove il giocatore dovrà sfidare il banco, rischiando quindi di perdere tutto per raggiungere il numero di 21. Un gioco veloce, rapido e facile da capire, dove tuttavia sono richieste alcune abilità per primeggiare e per affrontare il dealer.

Uno degli strumenti più affidabili ed efficaci per trovare il sito di gioco ideale a cui attingere per tentare oggi la sorte è sicuramente quello di confrontare le migliori recensioni dei casino non aamsal fine di conoscere in maniera più dettagliata in che cosa consiste questa offerta di gioco presente sul mercato online odierno.

I casinò online, siano quelli del circuito Sisal o quelli non AAMS, hanno dei parametri piuttosto simili e speculari, che a differenza del gioco di tipo fisico, possono beneficiare di un payoff più elevato e di bonus di benvenuto per tutti gli utenti che vogliono iniziare a giocare, creando un proprio account e attraverso il primo deposito. Il funzionamento di un casinò online è basato principalmente sull’esclusività e sul livello ottimale di sicurezza, che nel corso degli anni garantisce un perfetto funzionamento del gioco e della trasparenza.

In particolare durante lo scorso biennio l’offerta per il gioco online, sia di categoria gaming, sia per quanto concerne il gambling o per gli eSport, sta aumentando rapidamente, così come per i giochi in modalità di multiplayer, che si svolgono tra più giocatori e dove è necessario avere una connessione internet flat per poter accedere al sistema. Si tratta di un’offerta che ormai in Italia e nel resto d’Europa si sta affermando e consolidando, dopo oltre 15 anni di attività.