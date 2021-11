I dieci principali termini crittografici di cui devi essere a conoscenza nel 2021

REGGIO EMILIA – Al giorno d’oggi, le criptovalute sono diventate una fonte di investimento e scambio monetario molto redditizia. Ci sono alcuni vocaboli che devi conoscere, soprattutto se sei un nuovo investitore.

Come nel mondo normale, c’è un po’ di gergo ampiamente accettato nell’ecosistema crittografico.

Se sei un utente Reddit, probabilmente hai visto i tonnellate di termini usati dagli utenti Reddit per riferirsi a Bitcoin ed Ethereum.

Cryptoterms che devi conoscere nel 2021

L’ascesa di Bitcoin ha portato gli investitori a formare un ecosistema crittografico organizzato e parlano in questi termini solo se devono trasmettere o inviare un messaggio ad altri utenti crittografici.

1. Pump and Dump

Il termine pump and dump significa acquisto e vendita. Questo termine viene utilizzato principalmente quando un investitore acquista (pompa) una tonnellata di bitcoin quando il prezzo è basso e vende (scarico) quando il prezzo è eccessivamente alto. Si dice che gli utenti che lo seguono regolarmente stiano “pompando e scaricando”.

2. Portaborse

Questo termine è un po’ drammatico. Bagholder di solito si riferisce alle persone che si aggrappano ai bitcoin dopo un grave crollo del mercato. Questo termine è usato per riferirsi agli investitori che hanno acquistato i bitcoin a un tasso eccessivamente alto e hanno perso l’opportunità di venderli al momento giusto.

In parole semplici, gli investitori rimangono con bitcoin che non valgono nulla, ma sono sicuri che i prezzi aumenteranno.

3. Whales

Le Whales (balene) sono ciò che chiamate “tori” nel mercato azionario. Sono molto ricchi e possono muovere il mercato in pochissimo tempo; il merito va ai loro enormi capitali. Le balene detengono quantità ridicole di bitcoin. I prezzi delle criptovalute possono essere modificati a causa delle balene.

4. HODL

HODL è senza dubbio il termine crittografico più famoso. C’è un contesto divertente dietro l’invenzione di HODL. Questo termine crittografico ha avuto origine quando una persona ubriaca stava digitando nel subreddit di Bitcoin e ha erroneamente scritto HODL invece di HOLD; da allora, il termine è diventato virale.

Gli investitori spesso cercano di mantenere il proprio investimento quando il mercato è volatile.

5. Il prezzo salirà alle stelle

Potresti avere l’idea di come questa frase abbia un impatto qui. Questa frase viene utilizzata dai trader quando il prezzo dei Bitcoin sale alle stelle. Molti direbbero che i prezzi dei bitcoin sono “ lunati ” l’anno scorso, il che significa che i prezzi sono aumentati di 10-15 volte rispetto ai prezzi per cui li hanno acquistati.

6. Altcoin

Tutte le altre criptovalute diverse dai Bitcoin sono chiamate altcoin. ALT sono le prime tre lettere della parola alternativa. Un altro termine usato per riferirsi a criptovalute che non hanno potenziale è Shitcoin. Queste monete non hanno il potenziale per un aumento dei prezzi in futuro, ma gli utenti continuano a trattenerle.

7. ATH

ATH sta per All-Time High. Il miglior prezzo di una particolare moneta è indicato qui. Ad esempio, i Bitcoin hanno raggiunto il loro massimo storico a dicembre 2017.

Shilling significa l’atto di acquistare una particolare moneta e vantarsene con il pubblico in modo che anche altri investano in quella moneta; questo è fondamentalmente un tentativo di pompare il suo prezzo.

9. Bullish and Bearish

Bullish significa che il prezzo aumenterà in futuro di questa criptovaluta. È fatto da analisti dilettanti; principalmente, non funzionano. È il società finanziarie presenti per lavorare nell’ecosistema crittografico.

D’altra parte, ribassista è esattamente l’opposto di rialzista; è la previsione che presto i prezzi crolleranno.

10. FUD

Ultimo ma non meno importante, arriva FUD, che è l’abbreviazione di Fear, Uncertainty e Doubt. FUD non è altro che notizie false e pettegolezzi diffusi da persone nell’ecosistema crittografico che vogliono che il prezzo di una certa moneta diminuisca.

Ad esempio, puoi dire “ABC sta diffondendo FUD” una persona che diffonde FUD si chiama FUDster.

Conclusione

Questi erano i principali termini crittografici di cui devi essere a conoscenza nel 2021 Questi termini sono usati dai trader regolarmente. Imparare questi termini il prima possibile ti aiuta a progredire nell’ecosistema crittografico.