I 5 migliori programmi per spiare cellulari (2021)

REGGIO EMILIA – Monitorare da remoto con chi chatta un’altra persona è un’operazione legittima se finalizzata a salvaguardare la sua sicurezza e scongiurare il rischio che cada vittima di malintenzionati, scammer o cyberbulli su internet. Per consentire di monitorare a distanza l’attività telefonica e digitale altrui, sono stati messi ha punto appositi programmi per controllare i cellulari, che permettono di sapere in ogni momento con chi chattano, cosa fanno e dove si trovano i propri figli, familiari, congiunti o dipendenti.

Come funzionano i software per spiare cellulari

Le app spia sono risorse indispensabili per i genitori moderni. Tutti dovrebbero, infatti, ricorrere a uno spyware per svolgere il proprio dovere di controllo, tutela e vigilanza dei figli minorenni anche nell’insidiosa dimensione digitale, che cela minacce e pericoli di ogni tipo. Si tratta di strumenti preziosi, che permettono a lato pratico recuperare chat whatsapp di monitorare i comportamenti dei figli e intervenire prontamente qualora si notassero attività sospette, come conversazioni sconvenienti con sconosciuti sui social, scambi di foto ambigue, o l’accesso ha contenuti illegali o inadatti ai minori. Le spy app possono essere anche utilizzate per finalità diverse dal controllo parentale, ad esempio per proteggere i familiari più anziani e fragili da truffe informatiche, frodi e raggiri online.

Come scegliere un programma per spiare telefono

Il ventaglio di programmi per controllare i cellulari disponibili sul mercato è molto ampio. Ecco alcuni aspetti da considerare per valutare le varie soluzioni disponibili.

1. Qualità del sito

Prima di sottoscrivere un abbonamento o acquistare un servizio, controlla che sul sito della società siano indicati chiaramente:

– ragione sociale;

– Partita IVA della società che offre il servizio;

– indirizzo dell’azienda;

– recapiti telefonici;

– indirizzi di posta elettronica da contattare per informazioni.

2. Assistenza clienti

Prima d’iniziare a utilizzare un programma per controllare cellulare, assicurati che i recapiti telefonici indicati sul sito siano funzionanti, e prova a testare l’efficacia del customer care contattando un operatore via chat o email.

3. Recensioni e opinioni degli utenti

Prima di prendere una decisione, informati in rete e consulta le recensioni, i feedback, le opinioni e le testimonianze di utenti che hanno già utilizzato il servizio.

4. Politica di rimborso

La politica di rimborso è l’insieme delle regole che definiscono le procedure e le tempistiche di rimborso degli abbonamenti sottoscritti. Prima di sottoscrivere un abbonamento, controlla sempre entro quanto giorni hai la possibilità, qualora non fossi completamente soddisfatto del servizio, per richiedere il rimborso.

5. Facilità di utilizzo e installazione

Uno spyware per essere valido deve essere facile da usare, installare e gestire, affinché possa essere utilizzato agevolmente anche da chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia.

I 5 migliori programmi per spiare cellulare

Abbiamo testato diversi software e indichiamo di seguito i più validi.

mSpy

Tra i programmi per controllare i cellulari, il più performante ed efficace è indubbiamente mSpy, leader indiscusso del settore del parental control e family tracking. Si tratta di un programma che unisce efficacia, affidabilità, semplicità d’uso, un ampio ventaglio di funzionalità e un buon rapporto qualità/prezzo.

Con mSpy puoi ottenere l’accesso remoto al cellulare di un’altra persona ed effettuare un controllo completo e approfondito, che include:

– conversazioni sulle piattaforme d’instant messaging;

– attività sui social media;

– posizione del dispositivo;

– applicazioni installate;

– foto, video e file inviati e ricevuti;

– chiamate in entrata e uscita;

– SMS e messaggi di posta elettronica;

– cronologia di navigazione.

Il software mSpy permette anche d’impedire l’accesso ai contenuti illegali o inadatti ai minori.

HighsterMobile

Compatibile con iOS e Android, Highstermobile è un’app spia da installare su un determinato dispositivo al fine di monitorarne l’attività da remoto. Non c’è un vero e proprio servizio clienti disponibile 24 ore su 24, ma inviando un’email si riceve risposta in genere nell’arco di qualche ora.

FlexiSpy

FlexiSpy è un programma per spiare telefono a distanza, che include pressoché tutte le caratteristiche di base dei prodotti di questo genere, tra cui il controllo di:

– attività sui social;

– chat sulle app di messaggistica istantanea;

– chiamate effettuate e ricevute;

– email e messaggi di testo;

– posizione del telefono;

– siti web visitati durante la navigazione.

FlexiSpy è un servizio dal costo piuttosto elevato.

Safespy

Safespy è un’app spia che permette di registrare qualsiasi attività svolta con il telefono monitorato. Tra le funzionalità principali di Safespy segnaliamo la possibilità di registrare qualsiasi parola venga digitata sulla tastiera e controllare email, note, posizione GPS, lista delle applicazioni scaricate, cronologia del browser e i messaggi scambiati sui social.

HoverWatch

HoverWatch è un programma per spiare cellulare che permette di controllare a distanza l’attività telefonica e online. Oltre alle funzionalità di base, come il monitoraggio di chat, chiamate, SMS, posizione GPS e attività sui social network, HoverWatch permette anche di ottenere a intervalli prestabiliti screenshot dello schermo del cellulare in questione.

Conclusioni

La presente guida è stata realizzata a scopo puramente informativo, per illustrare quali sono i programmi per spiare cellulari più validi ed efficaci. Confidiamo che le nozioni fornite vengano utilizzate per finalità consentite dalla legge, e non per violare la privacy altrui o accedere abusivamente a sistemi informatici, attività che possono costare molto caro.