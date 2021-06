I 15 migliori strumenti per la creazione di video online per i marketer video [Edizione 2021]

REGGIO EMILIA – Chiedi a qualsiasi podcaster o marketer digitale oggi e ti diranno esattamente perché la narrazione video è essenziale per qualsiasi agenzia di contenuti. E se sei un imprenditore solista o un marchio in via di sviluppo, devi avere molte domande su come sviluppare una solida strategia di marketing video. In primo luogo, come si creano video originali e coinvolgenti che inviano un messaggio potente senza spendere centinaia di dollari in professionisti e attrezzature fotografiche? In secondo luogo, cosa ti serve per realizzare questi video? Unaffidabile e facile da usare video maker può rispondere a queste domande.

Con la crescente popolarità dei video e la diminuzione dell’efficacia del marketing convenzionale, gli strumenti di editing video sono diventati un imperativo per ogni azienda. I video hanno superato adeguatamente le piattaforme dei social media per influenzare ed educare i clienti, generare più lead e portare più clienti sul sito web. Quindi, per ottenere il miglior ritorno di investimento possibile dalle tue campagne, è fondamentale essere al top con una solida strategia di video marketing digitale.

I 15 migliori strumenti di editing video

InVideo

Se stai cercando di realizzare video straordinari rapidamente su un programma con un’interfaccia semplice, puoi utilizzare InVideo. È una piattaforma basata sul web che si può utilizzare sia su Windows che su Mac. È dotato di una varietà di funzioni di editing online come una vasta libreria di modelli video, elementi visivi, effetti, funzionalità da testo a video e altro ancora per migliorare l’aspetto dei tuoi progetti video. InVideo dispone anche di un assistente video intelligente (IVA) che consiglia le correzioni in movimento suggerendo animazioni, correzioni del colore e altri parametri che potresti non aver notato.

Animoto

Coinvolgere il pubblico producendo video professionali può aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo, aumentando così la crescita del business. Quindi, ogni volta che i produttori di video professionisti parlano dei migliori strumenti per il marketing video, Animoto occupa una posizione elevata. È un servizio basato su cloud che ti consente di convertire video clip, foto e musica in presentazioni e presentazioni video personalizzate basate sul Web. Animoto ha principalmente due vantaggi: Animoto Marketing e Animoto Memories. Animoto Memories viene utilizzato per eventi più familiari o social media personalizzati, mentre Animoto Marketing è uno strumento prezioso per lo sviluppo di video destinati al marketing di un marchio.

Instagram

Oggi tutti sanno che Instagram è incentrato sui contenuti visibili. Quindi, è un’ottima piattaforma per pubblicare video fino a sessanta secondi di lunghezza. Tutto ciò di cui ha bisogno sono pochi passi dal tuo smartphone e fidelizzare i tuoi spettatori target con le sue varie funzionalità come Instagram Reels, video IGTV, Instagram Stories e Live. Questa piattaforma di comunicazione universale ha reso il video marketing un gioco da ragazzi per le piccole imprese.

Descript

Ecco un editor video che mira a rendere l’editing video facile come scrivere un documento. Le aziende possono utilizzare Descript con la stessa facilità di narratori, vlogger e podcaster. Questo editor video completo include la pubblicazione multitraccia, l’editing e un registratore dello schermo. Sai come aggiungere la voce al tuo video? Sì, è possibile con i suoi strumenti di Intelligenza Artificiale. Ad esempio, puoi modificare una parola nell’editor di testo per doppiare una parola errata invece di riscriverla.

Animaker

Animaker è una piattaforma software di animazione video fai-da-te per non designer e principianti con sei tecniche video generali. Animaker consente agli utenti di creare video animati utilizzando modelli e stili predefiniti. Il software è semplice da usare con funzionalità di trascinamento, selezione, riproduzione e modifica. Ha un ampio portafoglio clienti, tra cui Walmart, Uber, CISCO, Google, FedEx, Verizon, Pepsi e Dell.

Renderforest

RenderForest ha trionfato con noi con le sue funzionalità e tutorial. Tuttavia, mancava un po’ solo nella pagina di direzione dei modelli. I suggerimenti che hanno sono intricati e resi in modo squisito. Ma sfortunatamente non è necessario quando è difficile utilizzare più livelli. Inoltre, da quello che abbiamo visto, non puoi costruire qualcosa da zero, il che è preoccupante.

Vidyard

Vidyard è una piattaforma video online che aiuta le aziende a incrementare le entrate con il suo semplice programma di editing video. Vidyard è un forte concorrente e dispone di strumenti CRM che aiutano a marinare i dati, le tendenze e le informazioni dei clienti. Il software di hosting video consente inoltre di registrare lo schermo direttamente dal browser utilizzando un’estensione, ottimizzare l’efficacia del video e scaricare e caricare video.

Spotlightr

Puoi facilmente marcare, condividere e ospitare i tuoi video con Spotlightr. Personalizza i tuoi video con overlay, gate e pulsanti temporizzati e pubblicizzali su una piattaforma che preferisci. Inoltre, questa piattaforma di video marketing ti consente di tenere traccia del coinvolgimento e delle visualizzazioni del pubblico con la coercizione della suddivisione e della misurazione dei dati.

Adobe Spark

Hai una certa esperienza con l’editing video e vuoi provare alcuni strumenti sofisticati? Adobe Sparks è uno sportello unico per la creazione di pagine Web, la realizzazione di video e la creazione di grafica personalizzata. Quindi devi provare Adobe Spark in quanto fornisce strumenti avanzati agli utenti. Abbiamo scoperto che questo è uno strumento ragionevolmente di alto livello, nonostante la facilità di preferire i modelli.

Powtoon

Powtoon è un software di editing video che aiuta a creare video personalizzati e dall’aspetto completamente professionale. Questo strumento di editing video è intuitivo e promette di supportarti nella creazione di presentazioni e video con un’interfaccia semplice.

Loom

Loom è uno strumento di messaggistica video che consente di registrare un video e condividere istantaneamente messaggi video. Usa Loom per registrare il tuo viso e condividerlo direttamente. Sai che Loom ti aiuta a inviare il tuo messaggio in modo più preciso? Non richiede di digitare avanti e indietro come e-mail, rendendo la comunicazione all’interno dei clienti o dei team molto più flessibile.

Vimeo

Vimeo è uno strumento di collaborazione per la distribuzione di video online per ottenere il tuo marchio dal tuo video. Con questo, puoi catturare qualsiasi momento con uno streaming live professionale e affidabile e creare video ad alte prestazioni. Inoltre, puoi invitare i tuoi compagni di squadra a collaborare, creare e condividere il lavoro.

Facebook Video

Facebook ti consente di generare rapidamente video con immagini fisse. Inoltre, puoi aggiungere musica e transizioni a video specifici in base alle tue esigenze, diffondendoli così proprio come un supporto fotografico.

YouTube

YouTube è una delle prime e migliori piattaforme di hosting video che offre spazio di archiviazione illimitato per i tuoi video caricati. Inoltre, è un software di marketing video gratuito che richiede solo che tu ti registri e inizi a condividere i tuoi video.

Biteable

Biteable è un software per la creazione, il marketing e l’editing di video che ti aiuta a produrre video esperti in pochissimo tempo. Biteable ha migliaia di modelli integrati tra cui scegliere che miglioreranno la qualità del tuo video. Di conseguenza, Biteable semplifica la vendita di contenuti più velocemente e la creazione di video straordinari.

Ci auguriamo che questo elenco ti aiuti a formulare le migliori strategie di marketing video. Ricorda, le storie che toccano i tuoi consumatori vendono di più! Tutto il meglio per creare storie avvincenti e toccanti sul tuo prodotto!