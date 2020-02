Etoro: utenti in crescita per il colosso internazionale del trading

REGGIO EMILIA – Negli ultimi anni il settore del trading online sta vivendo qualcosa di molto simile ad una vera e propria rivoluzione. Grazie alla nascita di nuove piattaforme ed allo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate, i semplici spazi virtuali dedicati alle negoziazioni stanno infatti diventando qualcosa di molto più profondo e complesso, ampliando a dismisura la fetta di pubblico potenzialmente interessato e raggiungibile

Se infatti, fino a qualche tempo fa, il mondo del trading online era perlopiù rivolto ad un pubblico di addetti ai lavori, dotati di tutti i mezzi tecnici e culturali necessari a portare a termine operazioni così elaborate, oggi anche persone senza un reale background finanziario possono dedicarsi a questo genere di attività. Ovviamente per riuscire occorreranno sempre e comunque un mix di preparazione, costanza, intuito e fortuna, ma è comunque interessante constatare quanto oggi il trading online sia “democratico” e quanto metta ogni singolo utente nella condizione di provare a migliorare la propria condizione.

Dal trading al social trading

Come osserveremo a breve una delle principali novità quando si parla di trading è legata alla possibilità di analizzare e addirittura copiare le mosse e gli investimenti di professionisti del settore. Una possibilità impensabile fino a qualche anno fa, che oggi è diventata la fortuna di tante piattaforme che stanno riscuotendo un grandissimo successo. Piattaforme come, ad esempio, il broker eToro recensito da webeconomia.it, sono al centro di tantissimi apprezzamenti per le loro caratteristiche strutturali.

Di base eToro è un broker dotato di tante caratteristiche ben visibili nelle normali piattaforme dedicate al trading online: stiamo quindi parlando di un luogo virtuale in cui vengono forniti all’utente gli strumenti necessari per acquistare e/o vendere titoli ed azioni nei principali mercati borsistici. Operazioni che, nel caso specifico, possono venire svolte con estrema semplicità e, soprattutto, con commissioni e spread decisamente bassi. A ciò si aggiunga che su eToro il servizio clienti è disponibile 24 ore su 24 e che quindi sarà possibile fugare ogni genere di dubbio e di incertezza praticamente in tempo reale.

Affidarsi agli esperti

Detto ciò, come anticipato in precedenza, la principale novità di eToro consiste nei suoi servizi innovativi di copy trading e di copyportfolio trading. Il servizio di copy trading consiste, come ben suggerito dal nome, proprio nella possibilità di seguire uno o più trader esperti, copiando le loro strategie. Il copyportfolio trading è invece una versione ancora più evoluta ed avanzata del servizio di cui sopra, che permette di appropriarsi di pacchetti sempre più completi, che offrono strumenti finanziari ancora più elaborati.

È inoltre importante sottolineare come il meccanismo di “copia” avvenga tramite algoritmi più che affidabili, rimanendo al tempo stesso sotto la supervisione continua di una commissione di professionisti del settore selezionati da eToro, pronti ad intervenire qualora si presentassero anomalie di sorta.

Come iniziare

Arrivati a questo punto non resta che scoprire quali siano le prime mosse da fare per iniziare la propria avventura imprenditoriale all’interno del broker eToro. Ebbene, è innanzitutto necessario registrarsi all’interno della piattaforma, inserendo i dati personali richiesti e selezionando sia il proprio nome utente che era propria password personale.

A questo punto ci si troverà dinnanzi ad un panel davvero intuitivo, che permetterà immediatamente di seguire un numero selezionato di mercati e trader e che, soprattutto, consentirà di mettersi alla prova con il conto Demo: una piattaforma totalmente sicura, pensata per fare pratica e che aiuta a prendere dimestichezza col mondo del trading online senza rischiare di perdere denaro.