Elettricità, prezzi in aumento del 23% negli ultimi 10 anni: come limitare i costi?

REGGIO EMILIA – Sono molte le spese domestiche che ogni famiglia non dovrebbe mai sottovalutare, per la salute del proprio bilancio domestico. Fra queste una delle più importanti riguarda le bollette energetiche, che ogni anno si dimostrano sempre più pesanti per il portafogli e sempre meno sostenibili economicamente.

Lo dicono le ricerche di settore condotte da Enea, che hanno sottolineato quanto segue: nell’arco di 10 anni, il costo delle bollette per l’energia elettrica è aumentato addirittura del +23%. Ecco perché è importante capire come limitare i costi.

Enea: bollette in aumento del +23% in 10 anni

Gli ultimi 10 anni non sono stati particolarmente gentili con le bollette elettriche degli italiani, al punto che – stando al report Enea – il costo complessivo di queste ultime è salito del 23%. In crescita anche la percentuale relativa ai costi del gas, sempre se si fa riferimento alle famiglie della Penisola, stavolta con un +9% su base decennale. Gli esperti sottolineano questo fatto: i costi sono aumentati per via dell’aumento delle spese per i trasporti e per gli oneri di sistema. Anche la gestione del contatore ha avuto un notevole impatto sul totale, insieme all’incremento dei prezzi di approvvigionamento delle materie prime.

Come limitare i costi nelle bollette energetiche