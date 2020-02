MODENA – È innegabile che a Modena, nel cuore della Motor Valley, il settore automobilistico sia il fulcro di un mercato florido e vivo. Gli appassionati dei motori sono ovviamente tantissimi ed è proprio a loro che è dedicato un servizio nuovo ed innovativo, unico a Modena: quello di Effeuno Car Detailing.

Con sede a Modena, proprio nel cuore della Terra dei Motori, Effeuno Car Detailing offre ovviamente il car detailing, una serie di trattamenti che includono la pulizia profonda delle vetture, l’igienizzazione, la sanitizzazione con ozono, la ceratura con ceramic coating, la nanotecnologia e la correzione di difetti nella carrozzeria, come ad esempio il ripristino dei danni dati dalla grandine o dei difetti alle parti in pelle della vettura.

Effeuno Car Detailing è nata dall’idea di Manuel Gasparetto, già titolare dell’autolavaggio Effeuno Sas, che abbiamo intervistato.

Buongiorno Manuel, da dove è nata l’idea di creare Effeuno Car Detailing?

L’officina è nata perché percepivo chiaramente la necessità di un servizio di car detailing professionale a Modena. I miei clienti sono stati i primi a farmi richieste specifiche, che prevedevano prodotti e trattamenti che un autolavaggio normale non propone. Il detailing auto è estremamente complesso, richiede manualità, esperienza, conoscenza enciclopedica di determinati tipi di superfici (e come trattarle) e prodotti di altissima qualità. Non tutti sono in grado di effettuarlo a dovere, per questo noi di Effeuno già nel nostro primo anno abbiamo avuto così tanto successo”.

Che tipo di vetture trattate?

Lavoriamo su macchine di ogni tipo, da quella di lusso all’utilitaria che vuole tornare a splendere. I lavori più richiesti però sono ovviamente di sanificazione, sia normale che con l’ozono. Gli abitacoli delle auto negli anni accumulano quantità enormi di germi e batteri, senza considerare gli odori sgradevoli che possono emanare dei sedili “maltrattati”, magari da bambini o animali. Grazie alle nostre cure le vetture sembrano appena uscite dalla concessionaria. D’altronde, molti dei nostri clienti sono proprio i rivenditori di auto!”

È un servizio dedicato solo agli amanti dei motori?

In realtà no, alcuni dei nostri servizi sono molto richiesti anche da realtà diverse dall’ambito automobilistico. Ci è capitato, ad esempio, di trattare delle poltrone di hotel come di cinema, deteriorate dal tempo e dall’uso. Noi rifoderiamo, igienizziamo, trattiamo la pelle per farla tornare come nuova… Non ci fermiamo di fronte a niente! Anzi ci piace accettare sfide complesse”.

Perché è così apprezzato questo tipo di servizio?

Perché con un investimento non eccessivo si ottengono risultati di ottima qualità, che durano nel tempo e che proteggono la vettura. I prodotti che utilizziamo sulla carrozzeria, ad esempio, fanno in modo che essa non si deteriori e che non si rovini a causa degli agenti atmosferici o delle polveri sottili. Vediamo vetture che, dopo sei mesi dal trattamento, con un lavaggio veloce tornano di nuovo splendide. I benefici si vedono da subito e durano tantissimo: ecco perché i nostri clienti sono così fidelizzati.

Obiettivi per il 2020?

Sicuramente speriamo di crescere ancora di più e farci conoscere non solo tra le grandi concessionarie ed i collezionisti, ma anche tra i privati che vogliono mettere a nuovo o igienizzare la propria vettura. D’altronde molti di noi passano più tempo in macchina che in casa o in ufficio, per questo è importante trattarla coi guanti di velluto!

Per maggiori informazioni potete visitare il sito o la pagina Instagram di Effeuno Car Detailing.

Articolo a cura di TG Imprese