Dieci curiosità sui casinò online: ecco la lista

REGGIO EMILIA – I casinò online rappresentano l’ultima frontiera del gambling e del gioco d’azzardo in generale. Si tratta di luoghi di ritrovo virtuali e di divertimento dove in tanti tentano la fortuna. Ogni anno il numero totale di giocatori aumenta sempre di più. Nemmeno la tassazione sui premi ha bloccato lo sviluppo del fenomeno.

Considerando l’espansione globale che hanno conosciuto negli ultimi decenni, anche i casinò di questo tipo nascondono storie e curiosità interessanti di cui sicuramente non tutti i giocatori sono a conoscenza.

Eccone una decina:

1. I Casinò e i Casinò online esistono anche grazie all’Italia! La parola “casinò” significa “piccola casa” e risale al XVIII secolo, precisamente al 1744. La prima casa da gioco organizzata si trovava a Venezia e imponeva un dress code che richiedeva tricorni e maschere.

2. Anche le celebrità si divertono col casinò online. Ne è un esempio l’ex calciatore Teddy Sheringham, capace di vincere 330.000 dollari a Poker! Ancora oggi partecipa spesso a vari tour in Europa e nelle World Series of Poker di Las Vegas.

3. Il Blackjack ha il margine più basso per il Casinò nei locali fisici. Giocando tramite un casinò online si hanno maggiori probabilità di vincita.

4. Il primo casinò online è stato lanciato dalla Microgaming nel 1994 e si chiamava “The Gaming Clu”. Solo qualche anno più tardi gli operatori si sarebbero attrezzati aumentando sensibilmente il numero di giochi a disposizione e fornendo sempre più un servizio su larga scala. Anche il primo casinò online su mobile, datato 2004, è opera della Microgaming.

5. A Helsinki un giocatore ha stabilito il record della vincita più grande della storia del casinò online, vincendo circa 18 milioni di Euro dopo aver giocato appena 30 minuti.

6. Non tutti sanno che chi si iscrive a una piattaforma online di un operatore di casinò può chiedere autonomamente di essere estromesso dal gioco per motivi di sicurezza. Si tratta di una procedura che impedisce agli utenti di poter accedere a ogni attività, in modo da evitare l’insorgere di dipendenze sul nascere.

7. Nel Regno Unito è illegale scommettere all’interno di una libreria. Si tratta di una legge indubbiamente particolare, ma ancora in vigore. Se si prova a piazzare una giocata mentre ci si trova in questo luogo, si commette un illecito.

8. Negli anni 2000 i casinò online hanno quasi sostituito del tutto quelli fisici. La percentuale di appassionati che giocano alle slot online è stimata intorno al 90%, mentre solo il 10% ormai si reca di persona nei casinò veri e propri.

9. Le attrazioni che sono universalmente considerate come i migliori giochi da casinò online sono le slot machine e non i classici giochi di carte come Poker, Baccarat e Blackjack. Le slot si rinnovano di continuo e sono studiate per tutti i target di giocatori possibili, passando dai temi cinematografici a quelli di fantascienza.

10. Il più grande jackpot del mondo vinto in un casinò online è entrato nel Guinness Book of World Records il 6 ottobre 2015, quando John Heywood di Cardiff ha portato a casa 13,2 milioni di sterline.