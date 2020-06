Costo, garanzie accessorie, massimale, franchigia e durata: quali sono gli elementi fondamentali di una buona assicurazione auto?

Quando si acquista un mezzo a quattro ruote, sia nuovo che usato, l’obiettivo principale di ogni automobilista è quello di proteggerlo da ogni possibile problema: furti, incidenti e danneggiamenti di qualsiasi tipologia. Per fare in modo che ciò avvenga è necessario scegliere un’assicurazione auto che abbia tutte le caratteristiche in grado di soddisfare le esigenze dell’utente della strada, come fa ad esempio la Zurich Connect assicurazione .

Ma quali sono gli elementi fondamentali che deve possedere un’assicurazione auto per far sì che questa venga definita e considerata di qualità? Analizziamo le caratteristiche nel dettaglio.

Le caratteristiche di una polizza Rc di qualità

Il costo: una polizza Rc auto deve innanzitutto presentare al cliente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Convenienza è la parola d’ordine, infatti l’impatto economico di un’assicurazione ha un’importanza molto rilevante per gli automobilisti, soprattutto in un periodo di grave crisi economica come questa, in seguito agli oltre due mesi di lockdown a causa dell’emergenza coronavirus. Il basso costo però non basta, ma deve essere accompagnato dalla qualità del servizio che si valuta prendendo in considerazione il rapporto tra il premio, i servizi e le coperture incluse nella polizza.

Le garanzie accessorie: grandine ed eventi atmosferici, assicurazione Kasko, furto e incendio, garanzia cristalli; sono coperture assicurative opzionali che l’utente può aggiungere nel momento in cui sottoscrive la polizza Rc per tutelarlo maggiormente e che consentono di assicurare il proprio mezzo in base alle proprie abitudini e necessità.

Il massimale: trattasi della cifra massima che la compagnia assicuratrice risarcisce all’automobilista nel caso questo faccia un incidente. La franchigia: è una clausola contrattuale che prevede una cifra fissa o percentuale a carico dell’assicurato in caso di sinistro; si tratta di una clausola particolarmente conveniente se si è guidatori molto prudenti.

Durata della polizza: annuale, temporanea o sospendibile, esistono diversi tipi di durata per l’assicurazione auto: la scelta spetta all’automobilista in base alle proprie specifiche esigenze.

Zurich Connect, l’assicurazione che soddisfa tutti i tuoi bisogni

Tutte queste qualità si trovano ad esempio nell’assicurazione offerta da Zurich Connect, marchio di proprietà della compagnia assicurativa svizzera Zurich Insurance Company Ltd fondata nel 1872, che dal 1997 si occupa di fornire assicurazioni auto e moto tramite Internet.

Assicurarsi con Zurich Connect è facilissimo, basta infatti compilare il form sul sito inserendo la targa della propria automobile e la data di nascita del proprietario del veicolo, pochi passaggi ed è possibile avere tutti i dettagli e le informazioni che si stanno cercando.

Per richiedere un preventivo online, acquistare un’assicurazione o gestirla ti basta visitare il loro sito web e serviranno pochissimi click per completare queste procedure.