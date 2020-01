Sassuolo-Roma: giallorossi in campo per alimentare la corsa Champions

REGGIO EMILIA – Si è giocata il 15 settembre 2019 la sfida di andata tra Roma e Sassuolo valida per il girone di andata del campionato di serie A Tim 2019/20. In quell’occasione la Roma è riuscita a vincere allo Stadio Olimpico per 4-2 ed è ora intenzionata ad ottenere una vittoria anche in trasferta.

La partita del girone di ritorno si terrà il primo febbraio e sarà il Sassuolo questa volta ad ospitare la squadra giallorossa. Questo è sicuramente uno scontro da tenere d’occhio se si è alla ricerca di interessanti quote serie A: il Sassuolo sta attraversando un momento difficile e la Roma viene data come squadra favorita, ma non bisogna dimenticare che i giallorossi giocheranno in trasferta e che tutto potrebbe accadere, anche un risultato inaspettato.

Il calendario delle due squadre

Per un’analisi completa della partita Sassuolo – Roma è utile prendere in esame anche il calendario delle due squadre, citando le due partite che hanno preceduto questo incontro e le due partite che lo seguiranno.

Partiamo dalla squadra di casa, che prima di incontrare la Roma al Mapei Stadium ha dovuto sfidare la Sampdoria in trasferta ed il Torino in casa. Dopo la sfida in casa contro la Roma, la squadra di Roberto De Zerbi dovrà sfidare in trasferta la Spal e successivamente ospitare al Mapei Stadium il Parma.

Non è un momento semplice per la squadra allenata da Roberto De Zerbi e la sfida con la Roma sarà un altro incontro complicato. La squadra non potrà però tirarsi indietro, ma dovrà dimostrare tutto il suo carattere per provare a portare a casa un risultato utile ed evitare di uscire sconfitta al termine dei novanta minuti.

Passiamo ora al calendario dei giallorossi. La squadra allenata da Paulo Fonseca ha avuto nella scorsa giornata il derby contro la Lazio, mentre nella giornata precedente ha dovuto sfidare il Genoa in trasferta. Dopo l’incontro con il Sassuolo, i giallorossi dovranno ospitare all’Olimpico il Bologna, per poi andare in trasferta per l’importantissima sfida contro l’Atalanta.

La Roma sta lottando per mantenere un posto nella parte alta della classifica e per raggiungere l’obiettivo stagionale, ovvero conquistare un posto in Champions League. Sono tante le squadre in questo campionato che si contendono l’accesso alla più importante competizione europea e non sarà semplice per la formazione giallorossa centrare l’obiettivo. La partita contro il Sassuolo è una ghiotta occasione per fare tre punti da aggiungere al bottino accumulato fino a questo momento.

Come si stanno preparando i tifosi alla partita Sassuolo – Roma

La sfida è considerata dai tifosi del Sassuolo un big match, infatti è previsto un importante afflusso al Mapei Stadium per questo incontro. Anche i tifosi della Roma sono pronti ad andare in trasferta per sostenere la loro squadra in questa corsa verso la Champions League, consapevoli dell’importanza di ogni partita dal momento che ogni singolo punto è necessario per centrare l’obiettivo e non si possono commettere delle disattenzioni. Si prospetta dunque una fantastica partita, sia in campo che sugli spalti, con un’atmosfera degna di queste due grandi squadre.