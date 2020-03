Consigli e soluzione per un’alimentazione sana: comincia adesso

REGGIO EMILIA – Uno dei temi maggiormente discussi negli ultimi anni è quello dell’alimentazione. Definire i termini e le norme di un’alimentazione sana è oggi molto difficile. Tra veganesimo e ambientalismo sono infatti tante le cose che hanno plasmato nel tempo il nostro modo di stare a tavola.

Se carne e prodotti farinacei erano prima una certezza, oggi queste due categorie di nutrienti rappresentano per molti un campo minato: anche per questo l’argomento risulta attualmente confuso. Negli ultimi tempi il mondo sembra voler demonizzare ogni modo di approcciarsi ai piaceri del gusto.

Se gli anni 20 segnano l’era del proibizionismo in quanto ad alcool, quelli dei nostri giorni sembrano volersi proporre come l’era dell’autofustigazione: un periodo buio in cui la bilancia è un nemico da combattere e la farina un veleno da cui stare lontani.

Ma è davvero tutto come ci prospettano i media? E dunque, qual è il regime alimentare che può davvero definirsi sano? Nel corso di quest’articolo troverai tutte le linee guida per rimetterti in forma, ma prima proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Alimentazione sana: i cambiamenti dell’ultimo decennio

Per prima cosa è importante tu capisca che non esiste una dieta universale, ma un personalissimo modo di avvicinarsi al cibo. Quello che va bene per un adolescente, spesso, non è adatto ad una persona più avanti con gli anni. Inoltre, sono molte le cose di cui tenere conto durante la ricerca dell’alimentazione perfetta. In questa confusa indagine bisogna infatti tener conto di molte variabili, spesso di natura etica.

Negli ultimi anni abbiamo infatti preso consapevolezza di molte cose: nel tempo abbiamo maturato una coscienza animalista e inquadrato l’impatto che la zootecnica ha sull’ambiente. Ognuno ha quindi il sacrosanto diritto – e forse anche il dovere – di fare scelte diverse. Ma qual è allora il giusto modo di nutrirsi in un panorama tanto mistificato?

Una questione di equilibrio

Possiamo dire che, nonostante i mille mutamenti subiti, l’alimentazione è ancora oggi una questione di equilibro. Che tu mangi o meno carne, potrai sempre fare rifermento ai principi fondamentali di una dieta bilanciata. Per anni la dieta mediterranea è stata considerata la migliore da poter adottare e per certi versi è ancora così. Questo perché in essa si può riconoscere un’equilibrata diversificazione dei nutrienti.

Tornare in forma con un’alimentazione sana

Oltre a tenerci in salute, un’alimentazione sana riesce anche a farci perdere peso. Dimagrire non deve infatti necessariamente essere il risultato di un cumulo di rinunce, piuttosto il frutto di un modo di mangiare consapevole e misurato. Di seguito, qualche consiglio per tornare in forma

Utilizza poco sale

Il sale trattiene i liquidi e dunque va necessariamente ridotto. Ciò non vuol dire che bisogna eliminarlo, ma controllarne il consumo.

Varia gli alimenti

Ricorda sempre che una dieta sana è una dieta che contiene ogni tipo di nutrienti. Per questo non possono mai mancare sulla tua tavola: cereali, proteine e grassi da condimento.

Bevi tanta acqua

Bere tante acqua fa bene e aiuta a perdere peso! La dose giornaliera consigliata è di circa 2 litri.

Evita lo zucchero

Le cose da evitare sono le bibite gassate e i cibi troppo grassosi o carichi di zucchero.