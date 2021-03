Come le tecnologie moderne connettono le persone on line?

REGGIO EMILIA – Da anni ci si chiede se la tecnologia davvero aiuta le persone a connettersi oppure se le aliena dal mondo reale. Quello che sappiamo è che grazie ad Android e iOS, le persone che non sono in grado di parlare dei propri pensieri e sentimenti più intimi ora possono utilizzare soloavventure.it per stringere relazioni in luoghi dove prima non potevano.

L’impatto dei social media e dei siti di dating

Quando si parla di tecnologia non si può non citare i social media che spesso si trovano nell’occhio del ciclone. I motivi sono diversi e vanno dalla disinformazione, all’odio estremizzato fino al distaccamento dalla realtà. Sicuramente questi aspetti sono tutti reali, chi dice che i social estremizzino le persone non inventa teorie del complotto, ma lo fa basandosi su dati e studi sempre più numerosi. Il problema attorno al quale girano tutti gli altri problemi è che i social media hanno bisogno di essere frequentati e quindi fanno di tutto per farti rimanere in piattaforma e questo, spesso e volentieri, significa darti esattamente quello che vuoi, non ciò che è reale, ma quello che desideri. Questo è sicuramente un problema, ma non tutto è perduto!

Ricordiamoci che i social sono fatti prima di tutto dalle persone che lo popolano. In un periodo in cui è sempre più difficile conoscere delle persone durante feste o nei locali poter accedere ai social media diventa fondamentale.

Ancora più specifico è il discorso per i siti di dating che non solo non hanno bisogno di dare all’utente ciò che desidera, ma gli da quello di cui ha bisogno, ovvero altre persone da conoscere. Frequentare un sito di incontri ti consente di chattare con altre persone, senza perderti in notizie, tweet e post e troverai solo persone che vogliono conoscersi, frequentarsi e trovare l’amore.

VPN per la sicurezza online

I VPN ti consentono di navigare in totale sicurezza. Per semplificare al massimo ti permetteranno, legalmente, di “ingannare” un sito dicendogli che sei in un’altra città o paese. Solitamente lo si fa per accedere a funzioni che non sono presenti nel paese di chi li usa. Per esempio il catalogo di un servizio streaming non è uguale in tutti gli stati e magari il film che vuoi vedere c’è solo nel catalogo, per esempio, della Francia e quindi utilizzi i VPN.

Questi strumenti ti permettono di navigare con più sicurezza aiutandoti a evitare virus e malware. La tua sicurezza sarà garantita e ti consentiranno di navigare in sicurezza e senza preoccupazioni.

Effetti positivi dell’utilizzo delle moderne tecnologie per gli appuntamenti: migliorare la sicurezza, creare comunità, fornire rappresentazioni visive

Avere la possibilità di cercare un partner anche online è un grandissimo vantaggio. Molto spesso quando si parla di cercare l’amore online molti storcono il naso, ma cosa c’è di male? Insomma è uno strumento in più a disposizione. Si parla, ci si conosce e poi ci si incontra di persona, non è una relazione platonica virtuale, è solo un modo diverso di cominciare.

Iniziare online garantisce sicuramente molta sicurezza in più soprattutto alle donne che spesso non si fidano a incontrare uomini sconosciuti. Inoltre consente di creare comunità, ovvero un gruppo di persone con diversi argomenti in comune che si confrontano, parlano e scambiano opinioni.

Infine permette di rappresentare ogni persona grazie alle fotografie di persone reali. Troppo spesso lo standard di bellezza è conformato a ciò che vediamo in televisione, sulle riviste e sui social, ma su un sito di incontri, con persone vere, questo standard (impossibile da raggiungere) viene abbattuto permettendo a chiunque di venire rappresentato correttamente.