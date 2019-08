Come giocare ai giochi online gratis e dove trovarli

REGGIO EMILIA – Ogni tanto concedersi qualche attimo di svago, durante il lavoro o lo studio, può aiutare a scaricare la tensione per poi concentrarsi meglio su quello che c’è da fare. Qual è il modo migliore se non giocando ai giochi online? Nello sconfinato mondo del web è possibile trovare giochi gratis di ogni genere e tipologia, per principianti e non, e con grafiche eccezionali e di ultima generazione.

Giocare gratis ai giochi online

Giocare online è semplicissimo: basta avere uno smartphone, un pc o un tablet, aprire il browser Web che si utilizza per navigare in internet e scegliere il sito sul quale giocare. Sono numerosissimi i portali che permettono di giocare gratis, tra cui citiamo:

Miniclip : è un sito con tantissimi giochi e presenta anche una sezione in italiano

: è un sito con tantissimi giochi e presenta anche una sezione in italiano Kongregate : è un portale ricco di giochi divertentissimi che non si trovano altrove

: è un portale ricco di giochi divertentissimi che non si trovano altrove Free online games : presenta giochi semplici e veloci, ideali come passatempo

: presenta giochi semplici e veloci, ideali come passatempo Y8 : è un portale ricco di giochi suddivisi per categorie

: è un portale ricco di giochi suddivisi per categorie Amor Games: è un sito pieno di giochi originali con qualità grafica molto elevata.

Il Web offre una vasta gamma di giochi con cui sbizzarrirsi. Tra le categorie più popolari troviamo i giochi di azione, horror, cucina, moda, ma anche quelli ispirati ai film e alle serie tv più famose.

Tra i giochi gratis online più popolari troviamo:

Isleward , un gioco dalla grafica retrò dove scegliere un personaggio per esplorare la città e sconfiggere i mostri che incontra durante il percorso.

, un gioco dalla grafica retrò dove scegliere un personaggio per esplorare la città e sconfiggere i mostri che incontra durante il percorso. Pongis , un gioco di calcio nel quale si gioca con un avversario reale.

, un gioco di calcio nel quale si gioca con un avversario reale. No Brakes , un gioco multiplayer di corsa in auto che ricorda molto i vecchi giochi di sala.

, un gioco multiplayer di corsa in auto che ricorda molto i vecchi giochi di sala. Kings road , un gioco d’azione dove il guerriero protagonista cammina in un mondo fantastico e combatte i nemici con la sua spada.

, un gioco d’azione dove il guerriero protagonista cammina in un mondo fantastico e combatte i nemici con la sua spada. Air Mech , un gioco d’azione e di strategia, con grafica 3D dove si guida un robot che può trasformarsi in astronave.

, un gioco d’azione e di strategia, con grafica 3D dove si guida un robot che può trasformarsi in astronave. Magic The Gathering Arena , uno dei giochi di carte più popolari al mondo.

, uno dei giochi di carte più popolari al mondo. Transformice, gioco multiplayer che ha come protagonista un topolino che deve portare il formaggio nella sua tana.

Giocare gratis alle slot machines

Le slot machines sono, senza ombra di dubbio, i giochi più amati nei casino online dalla maggior parte dei giocatori in tutto il mondo. I giocatori apprezzano la semplicità del gioco, la bellezza grafica, il brivido che riescono a suscitare e, perché no, la possibilità di realizzare grandi vincite.

Le slot machines online si adattano, inoltre, ad ogni tipo di giocatore e a ogni portafoglio: è infatti possibile scommettere su ogni giro da pochi centesimi a grandi somme, potendo spesso scegliere anche il numero di linee di vincita che si vogliono attivare di volta in volta.

Numerosi sono i siti sui quali giocare gratis alle slot online senza registrazione e senza scaricare programmi. Le slot machines gratis sono un passatempo divertente, molto coinvolgente e consentono di conoscere tutte le funzioni e le caratteristiche dei giochi senza spendere denaro reale.

Per chi volesse giocare su uno dei tanti casino online, il nostro consiglio è quello di approfittare dei bonus senza deposito che numerosi siti offrono ai nuovi iscritti.