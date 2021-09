Cinque motivi per regalare penne personalizzate

REGGIO EMILIA – I regali aziendali sono un modo semplice ed efficace per farsi conoscere e ricordare dal proprio pubblico.

Aziende B2B e B2C utilizzano questa tecnica pubblicitaria da sempre: nessuno può resistere a un regalo e la possibilità di personalizzare i gadget promozionali con il nome e logo dell’azienda ne fanno uno strumento pubblicitario con un alto ritorno di investimento.

Se non sai su quale prodotto puntare, una scelta azzeccata sono le classiche penne con logo, uno dei gadget promozionali più diffuso e amato di sempre.

Ecco 5 buone ragioni per cui dovresti scegliere delle penne personalizzate come regalo aziendale.

Sono utili

Uno dei requisiti più importanti per il successo dei regali promozionali è che siano oggetti utili, in modo che chi li riceva possa utilizzarli quanto più frequentemente possibile.

Le penne promozionali rientrano appieno in questa categoria: avere una penna a portata di mano è sempre utile, a casa come in ufficio.

Che sia per prendere appunti, stilare una lista di cose da fare, appuntare numeri di contatto o mettere per iscritto i propri pensieri, ogni volta che qualcuno userà la tua penna con logo ricorderà piacevolmente l’azienda da cui l’ha ricevuta.

Puoi scegliere le penne perfette per la tua campagna cliccando qui.

Sono pratiche

Le penne non sono solo utili ma anche pratiche, dal momento che occupano pochissimo spazio e si possono portare ovunque, in borsa, in tasca o nel taschino di camicie e giacche.

Questa caratteristica le rende perfette per aumentare la visibilità del tuo marchio, in quanto possono passare di mano in mano con facilità, esponendo il tuo logo a un pubblico sempre più vasto.

Sono versatili

Una penna è utile nella vita quotidiana, come strumento di lavoro o di studio, ma anche per creare storie, disegni, ritratti e arte in generale.

Quando regali una penna offri uno strumento che permetterà a chi lo riceve di esprimersi in molte forme, dando sfogo alla propria fantasia e creatività.

Scrivere a mano è inoltre rilassante, aiuta la memoria ed è a tutti gli effetti una terapia contro stress, ansia, depressione e perfino traumi psicologici.

Sono adatte al tuo budget

Hai un budget specifico da spendere per i gadget promozionali? Le penne con logo fanno sicuramente al caso tuo.

Esistono infatti penne per tutte le tasche e tipo di campagna pubblicitaria, dalle più economiche che costano solo pochi centesimi, perfette per un vasto pubblico, alle penne più esclusive che possono costare decine o centinaia di euro, da regalare a clienti e partner commerciali di un certo valore.

Sono adatte al tuo pubblico

Tutti usano le penne, più o meno frequentemente, anche nell’era digitale.

Esistono penne per tutti i gusti: a sfera o stilografiche, colorate e divertenti o eleganti e raffinate, in plastica, metallo, legno, bambù, carta riciclata o addirittura in fibra di grano.

Scegli la penna più adatta al tuo pubblico di riferimento e che sia in linea con l’immagine della tua azienda per rendere le tue penne personalizzate il perfetto regalo aziendale.