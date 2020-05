Ciclismo: il punto sulla ripresa degli allenamenti

REGGIO EMILIA – Nonostante in Italia il calcio continui a dominare le pagine sportive, la situazione è difficile per tutti gli sport ed in tutte le discipline bisogna prendere delle decisioni riguardo la ripresa degli allenamenti e successivamente la calendarizzazione delle gare ufficiali. Anche il ciclismo ha vissuto questa situazione di incertezza, che sembra essere stata superata con lo spostamento di tutti gli appuntamenti ufficiali.

Il ciclismo in Italia ha un grande seguito e le notizie ufficiali circa la ripresa delle competizioni più importanti ha reso felici gli amanti di questo sport, che potranno tornare a fare le loro previsioni per vincere con le scommesse sportive online. Secondo quanto stabilito fino ad oggi, gli amanti del ciclismo godranno di un’estate ricca di sport, dal momento che tutte le competizioni sono slittate di qualche mese.

Le nuove date del mondo del ciclismo

A differenza di quanto avvenuto con il calcio, del quale si continua ancora a discutere perché non si riesce a trovare una soluzione che metta davvero d’accordo tutti, nel ciclismo l’accordo è arrivato con più semplicità. Gli organizzatori di tutte le principali competizioni – con l’unica eccezione del Tour di France, che ha provato a far sentire la sua voce ed importanza – sono arrivati ad un punto che si può ritenere soddisfacente.

Il ciclismo in Italia riprenderà nel mese di agosto, nel mese dell’anno in cui il maggior numero di italiani dovrebbero andare in vacanza, anche se le previsioni per il 2020 vedono un netto calo degli spostamenti dei cittadini del nostro paese. La prima data da tenere a mente è l’8 agosto, giornata in cui si svolgerà l’importanza gara Milano – Sanremo. Il Tour inizierà invece il 29 agosto e la conclusione è prevista il 20 settembre. Prima che il Tour si concluderà, inizierà in realtà anche la Tirreno Adriatico, che si disputerà dal 7 al 14 settembre.

Grande attesa anche per il Giro d’Italia, che quest’anno si disputerà dal 3 al 25 ottobre, in un periodo in cui si avranno anche le classiche del Nord. Un giorno speciale sarà domenica 25 ottobre, quando il Giro d’Italia giungerà a conclusione, ma contemporaneamente dai Paesi Baschi inizierà la Vuelta di Spagna e la Parigi – Roubaix arriverà al velodromo della corsa delle pietre. Non c’era mai stata prima d’ora una domenica così intensa e ricca di eventi: gli amanti del ciclismo la stanno attendendo con entusiasmo, ma anche con la curiosità di scoprire quale sarà il risultato finale di questa sovrapposizione di competizioni ciclistiche.

Ripresa degli allenamenti

Dopo la fake news sulla ripresa degli allenamenti il 4 maggio, si attende che le squadre ciclistiche riprendano davvero ad allenarsi in vista delle competizioni ufficiali. Non è ancora stata stabilita una data precisa, ma la comunicazione dovrebbe arrivare a breve, dal momento che le date per le gare sono state fissate, scegliendo sia i periodi di svolgimento delle competizioni in Italia, sia i periodi per le gare più importanti all’estero. I ciclisti sono pronti a rimettersi in sella alle loro bici e a riprendere ad allenarsi per raggiungere di nuovo il top della forma.