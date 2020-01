Cavalca guarda al futuro: “Ecco le nostre autogru moderne, efficienti ed elettriche”

REGGIO EMILIA – In un mondo che punta alla sostenibilità come unica strada per cambiare le sorti del pianeta, le aziende che hanno abbracciato la tematica sono anche riuscite a crescere e ad affermarsi. Tra queste vediamo Cavalca Autogru, l’impresa specializzata nel settore del noleggio di autogru, camion gru, piattaforme aeree e affini che ha deciso di investire nelle autogrù semoventi elettriche.

L’azienda, con sede a Bagnolo in Piano, opera da oltre 60 anni sul territorio. È un’azienda famigliare, fondata da Vincenzo Cavalca e passata al figlio Franco, il cui futuro sarà nelle mani di Tania e Dario, la terza generazione.

“Ma cosa posso spostare o sollevare con le autogru?” “Possono essere utili per la mia azienda?”, si chiederanno gli imprenditori.

Per rispondere a queste domande ed eliminare ogni dubbio, abbiamo chiesto il parere proprio del titolare di Cavalca Autogru, Franco Cavalca.

“Le autogrù semoventi elettriche sono mezzi ideati per effettuare sollevamenti all’interno degli stabilimenti industriali. Proprio per questo si rivelano molto utili” afferma Cavalca “non hanno bisogno di stabilizzatori, sono sicure e affidabili. Inoltre, sono capaci di sollevare e spostare dei carichi in movimento. Da ciò si comprende che queste autogrù sono dei mezzi indispensabili per le aziende operanti nel settore merceologico ed industriale e sono ottime per dislocare merci e materiali pesanti”.

E si parla di pesi davvero notevoli: le autogrù sono infatti in grado di spostare merci da un minimo di 3,2 fino a 35 tonnellate.

Questo è il motivo del loro indiscusso successo tra le aziende, a cui consentono di effettuare operazioni di traslazione e ribaltamento dei carichi senza particolari difficoltà.

“Si tratta di veicoli cabinati e dotati di una valida centralina di controllo. Le autogrù semoventi elettriche possono essere di varie dimensioni e peso. Quelle più piccole, che consentono l’utilizzo in spazi ristretti, possono arrivare a pesare 7 tonnellate. Quelle di medie dimensioni pesano circa 15 tonnellate, mentre quelle più grandi pesano dalle 22 alle 45 tonnellate. Al peso di ciascuna autogrù corrisponde ovviamente anche una diversa capacità di carico, proporzionata appunto al peso della stessa”.

Grazie a queste funzionalità, questi veicoli sono ottimi per operare all’interno degli edifici industriali: “Grazie alla tecnologia, è possibile contare su mezzi silenziosi, più leggeri, non ingombranti e facili da usare e da smontare. Consentono di muoversi agilmente tra gli scaffali, nei corridoi e nei piccoli ambienti.

Le autogrù semoventi elettriche possono essere utilizzate ovunque, soprattutto negli spazi chiusi, proprio perché dotate di un motore elettrico che non inquina. Infatti, in molti stabilimenti industriali (anche del settore alimentare), questi mezzi sono i prediletti. Il più delle volte risultano essere l’unica soluzione”.

Si tratta quindi di mezzi performanti e, al tempo stesso, ecologici: “siamo un’azienda a cui piace guardare al futuro, e il nostro futuro è green! Per questo abbiamo investito in macchinari di ultima generazione e sostenibili. Vogliamo offrire un’alternativa migliore ai nostri clienti, che permetta loro di risparmiare senza compromettere le performance”.

Inoltre, usando gli pneumatici anti-traccia di colore bianco, queste autogru possono operare all’interno degli ambienti senza sporcare le pavimentazioni. “Mentre le gomme nere sporcano facilmente le superfici sulle quali transitano, quelle bianche non lasciano striature e non sciupano i pavimenti. In conclusione, le autogrù semoventi elettriche possono rispondere alle esigenze di ogni tipo di azienda e impresa”.

Tra affidabilità, esperienza ed innovazione, Cavalca si è ritagliata un posto d’onore tra le aziende emiliane:

“Noi di Cavalca Autogru proponiamo il noleggio di questi mezzi puliti, silenziosi, innovativi ed efficienti, garantendo ai nostri clienti elevati livelli di sicurezza e la massima affidabilità. Il noleggio assicura risparmio e la possibilità di poter contare su un eccezionale parco mezzi. Se operate nelle zone di Reggio Emilia, Modena, Parma, Mantova, Bologna e Piacenza non esitate a chiederci un preventivo, saremo a vostra disposizione!”

La famiglia Cavalca ha dimostrato che il futuro non deve per forza fare paura: “tutt’altro. Noi abbiamo accettato la “sfida” e le soddisfazioni sono enormi. Il futuro è green, anche nel mondo delle imprese”

Per maggiori informazioni: https://www.cavalcagru.it/contatti/

Articolo a cura di www.tgimprese.com