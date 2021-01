Casette Italia: dai valore al tuo immobile, partendo dal giardino

REGGIO EMILIA – In questo periodo post-Coronavirus tutto il settore del mattone ha visto una crescita vertiginosa del valore degli immobili con giardino: oggi le ville, i bifamigliari e le maisonette sono sicuramente le soluzioni più ricercate dai potenziali acquirenti, in cerca di una casa accogliente e con spazi salubri da vivere in tutte le stagioni.

Valorizzare l’area verde di casa attraverso accessori in grado di farci passare più tempo all’aria aperta. A crescere non sono i prodotti di bassa lega, facilmente reperibili nelle catene di distribuzione della Penisola, ma bensì i prodotti d’alta gamma, quegli arredi di qualità che l’utente ha riscoperto proprio in questi anni. A grande richiesta barbecue, piscine e casette in legno, possibilmente personalizzate e Made in Italy.

L’arch. Antonucci ci conferma questo nuovo percorso del mercato immobiliare, fortemente incentrato alla valorizzazione del garden: “Nel settore costruzioni e ristrutturazioni, malgrado il periodo di fermo parziale a causa del Coronavirus, oggi stiamo registrando numeri in crescita rispetto il 2019. Il settore trainante di questa crescita è proprio il garden, la gente ha riscoperto l’importanza di avere un giardino fruibile ed accogliente” ci dice l’esperto di mercato, che continua accennando al servizio completo di valorizzazione: “Forniamo agli utenti un progetto in grado di arricchire le aree all’aperto, dando immediatamente più valore a tutto l’immobile. Nel pacchetto includiamo la realizzazione di una dependance con Casette Italia, la realizzazione di una piscina interrata e la relativa cura di tutti gli impianti connessi. Questa offerta premium si avvale della sinergia di partner in grado di fornire prodotti d’alta gamma, prodotti di qualità in grado di resistere nel tempo”

L’architetto Antonucci è noto in Lazio per le sue realizzazioni in ambito di costruzione e ristrutturazione di dimore di lusso. Il processo di lavoro è improntato sulla progettazione BIM e con SW REVIT di tutte le parti progettuali. Risulta fondamentale la realizzazione in 3D per la revisione ed approvazione del cliente. Questo metodo moderno è in grado di garantire appieno la buona realizzazione del progetto proprio grazie all’utilizzo corretto di tutte le tecnologie oggi esistenti sul mercato.

Ecco il parere diretto dell’architetto Antonucci: “Fin dall’inizio della mia iniziativa imprenditoriale abbiamo deciso di sviluppare un approccio nuovo e diverso rispetto ai classici studi di architettura. Prima di tutto la digitalizzazione completa del progetto, dall’architettonico ai dettagli impiantistici con l’utilizzo di modellazione BIM”. Continua: “L’altra parte del nostro successo è sicuramente da attribuire alla volontà di lavorare unicamente con partner di alta qualità come Casette Italia (www.casette-italia.it), azienda del modenese che ha arricchito molti nostri progetti inserendo soluzione belle e particolari. Abbiamo potuto collaborare con un team di ingegneri votati alla qualità ed assolutamente professionali. Ci auguriamo che sempre più aziende italiane del settore delle costruzioni possano evolvere verso una loro modernizzazione e digitalizzazione del lavoro come noi abbiamo fatto, ciò porterà certamente ad un aumento della qualità dei risultati ma anche ad una gestione precisa dei progetti sia per tempi che per costi”.

