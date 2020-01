Carrelli saliscale: la soluzione per le aziende anche a noleggio

REGGIO EMILIA – Un carrello saliscale è un accessorio che consente di trasportare un peso superando una o più rampe di scale. I prezzi dei carrelli saliscale sono vari, dipendono infatti dal peso trasportabile ma anche dal tipo di carrello scelto. Si possono trovare in commercio soluzioni perfette per le aziende e le imprese, ma anche per i privati cittadini.

Quando e a cosa serve un carrello saliscale

Lo dice anche il nome: un carrello saliscale serve in tutte le occasioni in cui risulti necessario spostare un peso, anche abbastanza ingente, al di sopra di una rampa di scale. Le situazioni in cui questo tipo di accessorio è importante sono quindi varie, si pensi ad esempio a chi effettua traslochi, alle aziende che vendono o movimentano oggetti pesanti ma non eccessivamente ingombranti, a tutti coloro che vivono o lavorano in uno stabile in cui non sia disponibile un ascensore o il vano scale sia eccessivamente ristretto per poter utilizzare altre tipologie di ausilio al trasporto.

Quanto costa un carrello saliscale

Come detto precedentemente, il prezzo di un carrello saliscale dipende dal modello prescelto. Ci sono infatti differenti tipologie di carrelli, motorizzati, a 3 ruote, cingolati e così via. Alcuni modelli, quelli più costosi, consentono di trasportare lungo le scale pesi superiori ai 300 kg, mentre i modelli meno costosi si fermano a meno di 200 kg. La scelta dipende quindi anche dall’utilizzo che si dovrà fare di tale accessorio; spesso infatti in azienda è necessario poter trasportare pesi ingenti, senza poterli suddividere in diversi carichi. I carrelli più economici, quelli adatti anche ai privati, sono privi di motorizzazione e consentono di trasportare sulle scale pesi che non superino i 100 kg. Inoltre è necessario che chi manovra il carrello privo di motore abbia la sufficiente forza fisica per sopportare lo sforzo del sollevamento.

Un carrello a noleggio

Nei casi in cui si decida di acquistare modelli di carrello saliscale motorizzato, con motore elettrico in grado di superare forti dislivelli e di spostare pesi fino ai 300 kg o superiori, la spesa da affrontare può essere significativa. Oggi però alcune aziende specializzate in questo tipo di accessori permettono ai propri clienti di sfruttare la formula del noleggio a lungo termine. In pratica invece di sborsare l’intera cifra dovuta si saldano piccole rate mensili, affrontabili anche da piccole realtà imprenditoriali. Al termine del periodo stabilito per il noleggio a lungo termine si potrà decidere di conservare il carrello elettrico, saldando una rata finale, calcolata considerando l’oggetto di fatto usato. In questo modo l’investimento iniziale è minimo e si potrà, nel corso dei mesi, valutare l’effettivo utilizzo che si effettua del carello saliscale e considerare l’eventualità dell’acquisto finale.

Cosa comprende il prezzo

Un saliscale elettrico è un accessorio costoso proprio perché munito di un potente motore elettrico, in grado di superare le rampe di scale senza la minima fatica da parte del manovratore. Il costo di tale accessorio è quindi del tutto motivato. Stiamo quindi parlando di un vero e proprio investimento per la propria azienda, che in alcuni casi può comprendere anche la garanzia e il servizio di assistenza.