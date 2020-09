Calcagnoli Srl: “Non solo rulli ma anche grandi eventi”

FIORANO (Modena) – Una festa definita “dei curiosi” che si svolgerà direttamente in officina, tra le macchine utensili e le sale di lavorazione. Una grande serata che vedrà il nostro settore manifatturiero vestire i panni del protagonista assoluto. Ad organizzare il tutto è Adriano Calcagnoli, imprenditore a capo dell’omonima ditta con sede a Fiorano. L’azienda, che si occupa di produzione rulli e di lavorazioni meccaniche è certamente una delle insegne più conosciute del comprensorio e l’evento, già molto chiacchierato, si preannuncia come una delle serate più attese dell’anno.

“Vogliamo mostrare a tanti interessati chi siamo e come lavoriamo, ci teniamo ad aprire le porte della nostra azienda a tanti amici che conosciamo da tempo, a fornitori e clienti che fanno parte della nostra quotidianità” così l’imprenditore metalmeccanico che ha inoltre aggiunto: “Sarà una serata all’insegna della socialità ma non perderemo di vista le norme di sicurezza, infatti abbiamo limitato il numero di inviti per poter garantire il distanziamento ed inoltre ci siamo adoperati per mettere in funzione tutti i dispositivi di controllo e di disinfezione, così da garantire ambienti salubri e fruibili agli ospiti”.

La Calcagnoli di Fiorano è attiva dal 1962 e rappresenta un vero e proprio punto di riferimento sia per il mondo ceramico che per i settori paralleli alla metalmeccanica; azienda molto radicata sul territorio che ha investito molto in apparecchiature ed in nuove tecnologie, Adriano Calcagnoli ha concluso così il suo intervento ai microfoni di Tg Imprese: “Non sarà solo un semplice aperitivo, ci saranno contenuti audio e video, parleremo di industria e di ripartenza economica, ci sarà della buona musica accompagnata da tanti buoni propositi. L’idea è quella di mostrare quanto fatto di buono ai nostri interlocutori per poter ripartire con più serenità e con più entusiasmo di prima”.

Diversi i volti noti del mondo industriale attesi all’evento, appuntamento quindi a domenica 4 ottobre.