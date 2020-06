Bookmaker sicuri e affidabili: come scegliere

REGGIO EMILIA – Se durante il periodo di lockdown a causa del covid-19, l’attività ludica delle scommesse era pressoché impensabile per il 90% delle sue diramazioni, adesso che le attività sportive di ogni tipo sono ripartire e il divieto di uscire di casa senza che vi sia una reale necessità di tipo sanitario e alimentare, finalmente si può riprendere serenamente a scommettere su ciò che più coglie il nostro interesse e su cui abbiamo voglia di rischiare (nei limiti) per divertirci.

Le scommesse esistono dalla notte dei tempi e il brivido che provoca una giocata e la conseguente messa in palio di denaro non è il solo motivo che spinge tantissime persone in tutto il mondo a giocare. Il gioco, infatti, si basa su pronostici, dati, a volte addirittura grafici che rendono più facile farsi un’idea di cosa accadrà nella partita, nel match o nella corsa in cui stiamo scommettendo.

Tuttavia, la cosa che più sembra colpire gli appassionati di questo universo è l’affidarsi alle proprie sensazioni, ai propri ragionamenti in un connubio tra psiche e logica… e vedere poi, infine, se si era nel torto o nella ragione. Naturalmente il buon gioco dev’essere fatto nella più totale legalità, secondo le regole vigenti all’interno dello stato in cui si opera la scommessa. Al di fuori di queste premesse il gioco diventa tossico, malsano, illegale e in quanto tale, punibile penalmente.

Questo è proprio il motivo che deve spingere per buonsenso e per tutela personale ad affidarsi a bookmakers che meritano la fiducia del consumatore per il proprio modus operandi regolare e rispettoso della legislazione, senza sbavatura alcuna.

Bookmakers: cosa sono e a quali affidarsi

La parola bookmaker trae in inganno se ciò a cui si pensa è la traduzione letterale della parola stessa. Non si parla infatti di scrittori o fotografi, ma di aziende specializzate nelle scommesse, dei tramiti che si servono di piattaforme online o di punti commerciali fisici affiliati, riguardanti sport o corse, dal calcio al basket, dal tennis al pugilato.

Ed essendo i tramiti tra voi e le giocate, va da sé che perché voi vi affidiate alle loro proposte, devono essere pienamente degni del proprio investimento, come confermato dal portale specializzato www.bookmakersaams.eu, dove è possibile trovare tutte le informazioni utili sui migliori e più affidabili bookmakers.

Altra strategia sicura per trovare bookmakers sicuri e legali è chiedere recensioni ai vostri parenti, ai vostri amici più fidati e anche in giro per le piattaforme web che credete possano darvi dei feedback autorevoli, onesti e imparziali. Come sempre, le recensioni sono elementi imprescindibili per qualsiasi scelta importante voi siate in procinto di operare.

Scommesse e sicurezza personale

L’importante precisazione che dev’essere fatta per chi si accinge ad avvicinarsi al mondo delle scommesse, come anche a chi naviga in queste acque da anni, è che nessun bookmaker serio vi permetterà di scommettere un solo centesimo se non siete maggiorenni. La legge in Italia, come in tanti altri paesi è chiara su questo punto.

Questo perché giocare tirando in ballo del denaro è un’attività fattibile e divertente ma che dev’essere fatta con assoluto senso di responsabilità. Questo è un’ulteriore cosa da tenere bene a mente prima ancora di fare un semplice click o di avvicinarsi ad un centro scommesse. Non bisogna mai eccedere e farsi prendere la mano, ma darsi dei limiti ragionevoli ed equilibrati. Il rischio che il gioco diventi una situazione patologica, senza queste premesse è molto alto e pertanto è doveroso verso sé stessi e verso i propri cari tutelarsi al meglio contro questa tipologia di meccanismo.