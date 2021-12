Auto in inverno, ecco i migliori prodotti per la sicurezza al volante

REGGIO EMILIA – È il momento delle classifiche di fine anno, e come da tradizione AutoBild incorona i migliori pneumatici per l’inverno, in base alle sue prove comparative: se Michelin si conferma regina delle nevi con i suoi prodotti, tra i modelli all season spicca un nome nuovo, quello di Vredestein, capace di superare i competitor più affermati.

Le migliori soluzioni per l’inverno in auto

Come sappiamo, da metà novembre in larga parte d’Italia, Emilia compresa, vige un particolare obbligo per la circolazione, che impone agli automobilisti di viaggiare su specifici tratti stradali e autostradali solo se in possesso di apposite gomme invernali (o di catene da montare all’esigenza).

In realtà, il Codice della Strada impone l’utilizzo di pneumatici M+S, una sigla che comprende due diverse tipologie di prodotto e che accomuna i più specifici pneumatici invernali e anche le gomme 4 stagioni: questa etichetta, infatti, informa il guidatore che il prodotto assicura una buona guidabilità sia d’estate che d’inverno, sia sul bagnato e sull’asciutto, vale a dire il tipo di condizioni che si incontrano tipicamente durante gli inverni di gran parte del nostro territorio.

È per questo motivo che, anche in Italia, proprio la categoria di pneumatici quattro stagioni è quella che sta ottenendo i maggiori riscontri in termini di apprezzamento e vendite: ad esempio, solo sul sito Euroimport Pneumatici, uno dei principali e-Commerce nazionali, nell’ultimo anno le vendite di questa tipologia di pneumatici sono aumentate del 40%, a fronte di aumenti inferiori (intorno al 20%) di acquisti per le altre tipologie, ovvero gomme estive o gomme invernali pure.

La classifica dei costruttori

Ad aiutarci a conoscere in modo più approfondito le proposte del mercato è AutoBild, storica rivista tedesca specializzata in informazioni sul mondo automotive, che come ormai da tradizione ha pubblicato nell’ultimo numero una speciale graduatoria consuntiva dei risultati di tutti i vari test comparativi svolti nel 2021 sui prodotti per la guida in inverno.

Per la precisione, ci sono due distinte classifiche: una dedicata agli pneumatici invernali tout court – quelli cioè che sono sviluppati appositamente per rispondere alle sollecitazioni del freddo e che non possono essere montati in primavera ed estate – e un’altra invece per le gomme all season. In entrambi i casi, ci sono conferme al vertice, ma anche sorprese interessanti.

Michelin è la Casa regina delle nevi

A meritare il titolo di miglior produttore winter del 2021 è ancora una volta Michelin che, secondo i redattori Dierk Möller e Henning Klipp (che coordinano i test per tutte le riviste del gruppo, ovvero AutoBild, AutoBild Allrad e AutoBild Sportscars), “si assicura buoni piazzamenti in tutte le prove, con la sua gamma di pneumatici winter Pilot Alpin 5, Pilot Alpin 5 SUV e Alpin 6 e diventa quindi, grazie a prestazioni equilibrate, il migliori produttore di pneumatici invernali della stagione 2021/22″.

Al secondo posto troviamo Continental e la sorpresa Vredestein, marchio olandese di proprietà del colosso Apollo Tyres, mentre Goodyear e Hankook salgono insieme nel terzo gradino del podio.

Le sorprese tra le gomme all season

È invece doppio il primo posto nell’altra tipologia di prodotto: a vincere il premio come produttore dell’anno 2021 nella categoria pneumatici per tutte le stagioni dalla rivista Auto Bild sono infatti il costruttore coreano Hankook, che grazie alla serie di modelli Kinergy 4S 2 è stato in grado di convincere in tutti test del prodotto, e il gigante Goodyear, forte delle prestazioni del 4Seasons Gen-3. Sale sul podio anche Continental, che si posiziona in seconda piazza, mentre sul gradino inferiore troviamo ancora una sorpresa, con l’ex-aequo tra Michelin e Vredestein, con particolare rilevanza per gli pneumatici Vredestein Wintrac, Wintrac Pro e Quatrac Pro, che hanno ottenuto prestazioni eccellenti in tutti i test di gruppo di Auto Bild del 2021 e portano il marchio emergente a livello di quelli più famosi.