Al via la settimana del Black Friday: occasioni d’oro per l’acquisto di regali e gadget aziendali

REGGIO EMILIA – Già dallo scorso anno, da inizio novembre, tanti brand hanno iniziato a parlare di pre-Black Friday mostrando sconti e promozioni in netto anticipo rispetto alla classica data del venerdì “nero”. Questo mese si può dunque etichettare come quello della caccia alla migliore offerta, soprattutto online, grazie all’accelerazione del processo di digitalizzazione dovuto alla pandemia.

Il motivo di questo grosso anticipo è stata una forte esigenza di mercato che si è dovuto muovere velocemente adattandosi alla necessità interna e alla richiesta del pubblico, a partire dall’ennesimo lockdown imposto a fine 2020.

I negozi infatti hanno avvertito l’urgenza di alleggerire i magazzini creando interesse verso i propri prodotti in un periodo abbastanza flat per le vendite, dove tutti aspettano il Black Friday per avere degli sconti, oppure sono i soliti compratori dell’ultimo minuto che acquisteranno al volo qualche giorno prima delle festività. In concomitanza con questi pre-sconti, si sono susseguite email di richiesta registrazione ai siti, per inviare offerte ad hoc agli iscritti via via che ci si avvicina al fatidico Black Friday.

Difficile dare un ambito preferenziale sugli oggetti che verranno acquistati durante il Black Friday. Soprattutto si pensa ai regali di Natale ma anche a tutti quegli oggetti che si sarebbero dovuti comprare già da tempo o quelli che potrebbero servire in futuro. Insomma, si approfitta in tutto e per tutto degli sconti su qualsiasi categoria merceologica, il diktat è risparmiare.

Ci sarà chi dovrà acquistare regali di Natale per amici e parenti, chi invece per il proprio brand. In questo ambito si possono trovare oggetti interessanti tra gli articoli promozionali: gadget aziendali da customizzare a piacimento come tazze o borracce personalizzate ma anche articoli per la decorazione della casa, biglietti di auguri, shopper personalizzate e scatole regalo.

Nonostante di per sé questo tipo questi oggetti siano molto economici, durante la settimana del Black Friday si riesce a risparmiare ancora un bel po’. HiGift offre ad esempio uno sconto del 15% sull’acquisto di tutti i gadget personalizzati, con il codice HGBLACK15 da inserire semplicemente a carrello. Un’offerta di questo tipo è davvero unica, è la sola settimana dell’anno in cui si riesce a risparmiare così tanto. A parte la ricorrenza del Natale, si può approfittare per acquistare gadget aziendali o gadget personalizzati in genere per tutto l’anno, se si riescono a schedulare al meglio le attività promozionali del proprio brand.

Questa ricorrenza di origine americana risalente al 1924, ha preso davvero piede nel nostro Paese negli ultimi anni ed è diventata anche un’esperienza sociale, di confronto con gli amici, di scoperta di nuovi siti, brand o opportunità. Oltre ad essere conveniente per chi dà e per chi riceve, è anche un momento di spensieratezza e divertimento. Dunque: buon Black Friday a tutti!