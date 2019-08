Zona ceramiche: ecco tutte le offerte di lavoro

Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa nella Zona Ceramoche. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Autista Patente C a Casalgrande (RE)

La risorsa si dovrà occupare di trasporto merci sulle province limitrofe. Si richiede possesso di patente C; esperienza nella mansione; esperienza nel carico/scarico dei mezzi; flessibilità oraria; serietà e affidabilità.

Disegnatore elettrico a Casalgrande (RE)

Si richiede diploma di perito tecnico elettrico/elettrotecnico; preferibile esperienza anche breve nella mansione; gradita conoscenza dei programmi Auotcad e Spac.

Addetto al montaggio a Casalgrande (RE)

Si richiede diploma di perito meccanico/meccatronico/elettromeccanico; preferibile ma non necessaria esperienza nel ruolo; conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura; ottima manualità e professionalità completano il profilo. Si valuteranno in via preferenziale candidati in età apprendistabile.

Operaio d’officina meccanica a Casalgrande (RE)

L’operaio si occuperà di lavorazione di ferro e lamiera, con utilizzo di macchine cnc (taglio plasma, frese e centri di lavoro), loro attrezzaggio e programmazione. Si richiede interesse per il settore meccanico; preferibile precedente esperienza come operaio in ambito meccanico o affini; preferibile titolo di studio in ambito meccanico o titoli affini; automunito.

Impiegato ufficio acquisti junior a Fiorano Modenese (MO)

Si richiede diploma o laurea in ambito meccanico, meccatronico, o gestionale; buona conoscenza dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office; minima conoscenza del disegno meccanico; ottima conoscenza della lingua inglese; disponibilità immediata. Verranno considerate in via preferenziale candidature in età di apprendistato.

Un/Una stagista/tirocinante in ambito risorse umane a Fiorano (MO)

Il candidato/a affiancherà i colleghi di filiale in tutte le operazioni di ricerca e selezione dei candidati alle offerte di lavoro e nella gestione amministrativa dei contratti.

Si richiede dinamicità e resistenza allo stress; passione per il settore; buona conoscenza dei principali sistemi informatici; disponibilità oraria full time.

Impiegato di magazzino a Fiorano (MO)

Il candidato si occuperà della gestione del flusso merci in uscita ed entrata, al fine di ottimizzare e organizzare le risorse del magazzino. Si richiede laurea in Ingegneria gestionale o Economia Aziendale; passione per la logistica; capacità organizzative, flessibilità e problem solving; automunito.

Un/Una HR Specialist Fiorano (MO)

Il/La Candidato/a ideale possiede una Laurea in discipline Umanistiche ed ha già maturato almeno una precedente esperienza professionale in ambito HR in Agenzie per il Lavoro o Studi Professionali di Ricerca e Selezione. In particolare, la risorsa che vogliamo incontrare è fortemente motivata ed appassionata al settore ed è in grado di svolgere attività quali: screening dei Curricula, conduzione in autonomia di colloqui di selezione, redazione e pubblicazione annunci di lavoro. Inoltre, è capace di rapportarsi correttamente con le aziende clienti poiché possiede ottime doti di comunicazione e di relazione. Indispensabile la buona conoscenza dei principali sistemi informatici e la disponibilità a brevi e sporadiche trasferte.

Operaio gruista a Sassuolo (MO)

Si richiede preferibile ma non necessaria esperienza nel ruolo; patente B; automunito; domicilio in zona Sassuolo.

Addetto stampa flessografica / flexo a Sassuolo (MO)

Si richiede precedente esperienza nel ruolo di stampatore su macchina flexo; automunito; completano il profilo flessibilità e buone doti organizzative.

Operaio/a addetto/a piegatura lamiera a Sassuolo (MO)

L’addetto si dovrà occupare di piegatura e lavorazione lamiera per preparazione pannelli.

Si richiede precedente esperienza nella mansione o in attività similari all’interno di officine meccaniche; buona conoscenza ed utilizzo di macchine automatiche; passione per il settore metalmeccanico.

Perito elettrico o elettrotecnico a Scandiano (RE)

La risorsa prescelta, inserita in affiancamento a personale esperto, si occuperà di cablaggi elettrici e montaggio di porte e impianti frigoriferi presso l’officina e presso i clienti. Si richiede diploma di perito tecnico elettrico/elettrotecnico; esperienza anche breve nella mansione su impianti industriali e civili; conoscenza e lettura schemi elettrici; disponibilità a trasferte nazionali ed internazionali; buona conoscenza della lingua inglese.

Operaio d’officina elettronica a Scandiano (RE)

L’operaio si occuperà di collaudo, programmazione e imballaggio di schede elettroniche.

Si richiede predisposizione a lavori operativi; buona manualità e precisione; disponibilità al lavoro dal 19/08/2019. Verranno prese in considerazione in via preferenziale candidature in età di apprendistato.

Cameriere di sala a Scandiano (RE)

La persona si occuperà di accoglienza clienti e servizio in sala (ristorante, lounge bar e sala banchetti).

Si richiede preferibile esperienza nella mansione; serietà e professionalità; residenza nelle vicinanze; disponibilità al lavoro full time e a lavorare durante i weekend; Automunito.

Progettista meccanico a Scandiano (RE)

La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà dell’intero processo di progettazione fino alla realizzazione dell’impianto automatico.

Si richiede pregressa esperienza nel ruolo; ottima conoscenza di Inventor; ottima conoscenza del disegno meccanico; ottima conoscenza degli strumenti di precisione. Cerchiamo candidati precisi con ottime doti organizzative e capacità di gestire lo stress; disponibile al possibile trasferimento a Fiorano Modenese (Mo). Completano il profilo conoscenza e passione per la meccanica.

