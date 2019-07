Sempre più opportunità per chi vuole investire piccole somme

REGGIO EMILIA – Sono sempre di più le opportunità che stanno via via diffondendosi tra chi desidera investire piccole somme di denaro per guadagnare, senza correre il rischio di perdere un capitale. Questo perché è anche il numero di investitori che sta andando progressivamente a crescere in modo esponenziale: invece di servirsi di un classico libretto di risparmio o buoni fruttiferi postali, è divenuto l’investimento online la soluzione più comoda ma anche efficace per ottenere piccole somme di denaro senza la preoccupazione di perdere tutto ciò che si è guadagnato in una vita. E questi investimenti di piccole somme stanno anche colpendo un trend pressoché giovane della popolazione: non solo adulti con un capitale al seguito ma anche ragazzi che sognano di far fruttare i loro piccoli risparmi in modo facile e non troppo avventato.

È bene specificare, però, che si tratta comunque di investimenti ad alto rischio, a prescindere dalle somme esposte: investire in Borsa o più comunemente del trading online, ad esempio, significa comunque correre alti rischi di perdere il proprio denaro, in particolar modo se si è dei trader poco esperti.

Ed è per questo che si preferisce “farsi poco male” investendo poco ma il giusto. Fatte queste premesse, però, è arrivato il momento di scoprire come investire piccole somme facilmente.

Investimento di piccole somme con il trading online

Il trading online è una forma di investimento che sta andando via via per la maggiore poiché permette di investire la somma che si preferisce (anche molto piccola) per poi ottenere una massima resa in termini di guadagno. Alcune piattaforme tra le più comuni ed utilizzate permettono di “mettere in gioco” somme di partenza quali 100 euro o addirittura solo 1 euro come trade minimo. Ovviamente non tutte le società lo permettono: basta solo scegliere quella più idonea al proprio budget. Il trading online si serve dell’investimento con CFD che, a differenza delle azioni, permettono di investire sia a rialzo che a ribasso, senza il pagamento di commissioni e con l’unico costo per trader dipendente dallo spread. Un ottimo modo per fare trading online in tempo reale e senza investire al contempo grosse cifre.

Investimento con Piano D’Accumulo (PAC)

Il Piano d’Accumulo è una forma di investimento che permette di investire anche piccole somme di denaro in un mercato finanziario basato su investimenti periodici. Sei tu a scegliere ogni quanto investire (ad esempio ogni mese o ogni due) e non investi un grosso capitale, bensì piccole cifre che, accumulandosi col tempo, possono arrivare ad una somma anche esponenziale. Il vantaggio del PAC sta nel fatto che non permette all’investitore di subire le rischiose oscillazioni di mercato, rendendo così l’investimento più sicuro e controllato rispetto ad un’operazione costruita in un’unica tranche. Con questa metodologia di investimento, l’investimento di piccole somme diventa anche conveniente e soprattutto più protetto.

Investimenti di piccole somme usando l’Oro

Chi desidera investire piccole somme di denaro in modo non troppo rischioso, può sfruttare il mercato dell’oro, davvero ghiotto per chi vuole far fruttare i suoi soldi. Alcune piattaforme di trading, infatti, permettono di vendere al rialzo oppure al ribasso il proprio oro, guadagnandone in termini di soldi. Questo perché l’oro è uno dei metalli più scambiati al mondo, oltre che uno dei più ambiti, in particolar modo tra gente più o meno facoltosa. Ed è per questa ragione che può permettere ad utente di guadagnarci su. Tuttavia, il mercato dell’oro detiene un grosso svantaggio che non può non essere preso in considerazione al momento dell’investimento: si tratta, infatti, di un “terreno” estremamente volubile, i cui prezzi subiscono delle oscillazioni davvero pesanti a causa di una serie di fattori di rischio. Per cui è necessario tenerne sempre conto, nonostante si tratti di un rifugio pressoché sicuro per chi desidera fare degli investimenti in merito.