Offerte di lavoro a Castelfranco Emilia e Modena

REGGIO EMILIA – Ecco gli annunci e le offerte di lavoro della agenzia Archimede spa nella Bassa reggiana. Per avere maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente iscriversi al portale www.archimedespa.it e sottoscrivere l’offerta corrispondente.

Entra nel team di Archimede

ELETTRICISTA JUNIOR A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

La risorsa, si occuperà della disposizione in magazzino di capi in arrivo, lavorerà su impianti industriali/civili, in particolare si occuperà di interventi su impianti elettrici.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2R9mSgz

ELETTRICISTA SENIOR A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Si richiede il diploma di perito elettrotecnico o qualifica equivalente, esperienza nella mansione, esperienza nell’installazione di impianti civili ed industriali, domicilio in zona, disponibilità immediata, preferibilmente con patente B, automunito.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2ZovQd4

ADDETTO/A MACCHINE CNC JUNIOR A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Si richiede qualifica professionale indirizzo meccanico, età apprendistabile, conoscenza del disegno meccanico e utilizzo strumenti meccanici, domicilio in zona, preferibilmente automunito/a, disponibilità immediata.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2KanEt6

OPERATORE SU TORNIO CNC JUNIOR A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Si richiede diploma o qualifica professionale ad indirizzo meccanico, conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti meccanici, conoscenza utilizzo tornio tradizionale, disponibilità immediata, domicilio in zona, preferibilmente in possesso di patente B, automunito/a.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2KEtsdY

MONTATORE MECCANICO A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Si richiede diploma tecnico, esperienza pregressa nell’attività di montaggio meccanico, capacità di lettura del disegno meccanico, domicilio in zona, preferibilmente in possesso di patente B, automunito.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2IAWHvr

ADDETTO/A AL COLLAUDO A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Si richiede esperienza pregressa in produzione, capacità manuali, dimestichezza con i principali strumenti di misura, buona conoscenza del disegno meccanico, preferibilmente in possesso di patente B e automunito/a, domicilio in zona.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/31suQpV

OPERAIO/A GENERICO/A A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

La risorsa si occuperà del soffiaggio, sbavatura e lavaggio pezzi. Si richiede esperienza pregressa in produzione, capacità manuali, disponibilità a lavorare su turni, preferibilmente in possesso di patente B e automunito/a, domicilio in zona.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2F2AIg0

ESCAVATORISTA CON PATENTE C/CQC A CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Si richiede esperienza pregressa nella guida di camion, esperienza pregressa nell’utilizzo degli escavatori, indispensabile il possesso della patente CQC e preferibilmente dell’attestato PLE, disponibile a trasferte sul territorio nelle province di Bologna e Modena, disponibilità immediata, preferibilmente automunita/o, preferibilmente domicilio in zona.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2RbndzG

1 BACK OFFICE GESTIONALE a MODENA

Si richiede laurea in Ingegneria Gestionale, Economia o Statistica, ottima conoscenza ed utilizzo del programma excel (tabelle pivot, funzioni, cerca vert), buona conoscenza della lingua inglese.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2KJ14aA

AUTISTA PATENTE C – CQC A MODENA

Si richiede esperienza pregressa nella mansione, possesso della patente B, C, CQC , carta tachigrafica, disponibilità a lavorare in orario notturno, preferibilmente automunito, domicilio in zona, disponibilità immediata.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2Icw2Gt

OPERATORE SU TORNIO CNC JUNIOR A MODENA

Si richiede esperienza minima nella mansione, possesso di diploma tecnico, capacità di lettura del disegno meccanico, conoscenza degli strumenti tecnici, disponibilità immediata, domicilio in zona, preferibilmente in possesso di patente B, automunito.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2wOmXgr

OPERATORE RETTIFICHE CNC JUNIOR A MODENA

Si richiede esperienza minima nella mansione, possesso di diploma tecnico, capacità di lettura del disegno meccanico, conoscenza degli strumenti tecnici, disponibilità immediata, domicilio in zona, preferibilmente in possesso di patente B, automunito.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2IccBxx

VERNICIATORE IN PROVINCIA DI MODENA

Si richiede esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, disponibilità immediata, disponibilità a lavorare su turni, domicilio in zona, preferibilmente in possesso di patente B, automunito.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2KdlBEQ

IMPIEGATO/A LOGISTICA A PIUMAZZO (MO)

Si richiede la laurea in ingegneria gestionale o diploma di maturità tecnica, minima esperienza nella mansione, ottima conoscenza Pacchetto Office, domicilio in zona, preferibilmente in possesso di patente b e automunito/a.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2MKIem9

ADDETTI/E LUCIDATURA DI CARROZZERIA AUTO A MODENA

Si richiede minima esperienza nella stessa mansione o simile, buona manualità, patente B, automuniti. Zona di lavoro: a 20-30 km da Modena.

Info e candidature al seguente link: https://bit.ly/2IAZ1CF