La Reggiana cade a Siena: 1-0

REGGIO EMILIA – Una scialba Reggiana esce sconfitta per 1 – 0 dallo stadio ‘Artemio Franchi’ di Siena. A mancare è la cattiveria agonistica che da sempre contraddistingue questa squadra. Il neo di giornata: l’espulsione di Montalto. Da rimandare, inoltre, è la direzione di gara. In sala stampa il traghettatore Diana afferma: “una debacle dettata da troppi errori individuali e il goal subito ha mutato l’inerzia della partita. Mi assumo le mie responsabilità”.

Primo tempo

Entrambe le formazioni scendono sul terreno di gioco in double color: la Reggiana indossa la casacca bianca abbinata a calzoncini granata; dal canto suo la compagine toscana si tinge di bianco-nero. Passando al calcio giocato: Collodel, allo scoccare del primo minuto, si vede sventolare dinanzi agli occhi il cartellino giallo reo di intervento irregolare ai danni di Rosafio. Il tutto farebbe presagire a una partita maschia invece, a risaltare, è la calma piatta. Poi, al trentaquattresimo, il taccuino prende colore dal momento che da annotare è il clamoroso errore di Luiciani in fase di disimpegno. Una disattenzione che porta Disanto a trovarsi face to face con l’estremo difensore ospite, ma a salvare la Reggiana interviene la dea bendata. Pochi istanti dopo, da posizione invitante, Lanini scaglia la stoccata che si infrange sullo scudo di Lanni. Da segnalare come mister Diana costantemente richiami a rapporto un confusionario Guiebre. Il primo atto si chiude in perfetta parità.

Secondo tempo

Favalli serve l’assist perfetto per la testa di Buglio il quale si vede costretto ad osservare la sfera soffiare sul legno. Al cinquantaduesimo muta il parziale: ripartenza fulminante del duo Belloni/Disanto con quest’ultimo a sfondare la rete. Ha inizio il vortice delle sostituzioni. A peggiorare l’andamento della partita è Montalto, subentrato a Guglielmotti, che si rende protagonista in negativo sferrando una gomitata a Silvestri. Un gesto ignobile sanzionato con la massima punizione, red card. Una prestazione abulica da lasciarsi alle spalle dato che mercoledì al ‘Città del Tricolore’ giungerà il Montevarchi.

Il tabellino

SIENA 1904 – A.C. REGGIANA: 1 – 0

Marcatore: 52’ Disanto (S).

SIENA 1904 (4-3-2-1): Lanni; Favalli, Silvestri, Crescenzi, Raimo; Buglio (dal 64’ Castorani), Leone (dal 55’ Picchi), Collodel; Disanto (dal 88’ Franco), Belloni (dal 64’ Arras); Paloschi (dal 64’ De Paoli). A disposizione: Manni, Farcas, Riccardi, Rizzitelli, Frediani, Meli, De Santis. Allenatore: Guido Pagliuca.

A.C. REGGIANA (3-5-2): Turk; Luciani, Rozzio, Laezza; Guiebre (dal 65’ Nicoletti), Kabashi (dal 80’ Libutti), Nardi (dal 73’ D’Angelo), Rossi, Guglielmotti (dal 65’ Montalto); Lanini, Rosafio (dal 73’ Varela). A disposizione: Voltolini, Cauz, Hristov, Muroni, Sciaudone, Pellegrini. Allenatore: Aimo Diana.

Arbitro: Davide Di Marco sez. di Ciampino (Assistenti: Marco Belsanti sez. di Bari, Riccardo Pintaudi sez. di Pesaro. IV ufficiale: Erminio Cerbasi sez. di Arezzo).

Note – Espulsi: Paleari (vice allenatore del Siena per proteste), Montalto. Ammoniti: Collodel, Luciani, Guiebre, Pagliuca (allenatore Siena), Rozzio, Rossi, Nicoletti. Angoli: 2 – 4. Recupero: 0’ pt. – 6’ st.