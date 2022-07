Campovolo, torna “La Festa” del Pd: 12 serate di spettacoli

REGGIO EMILIA – Dodici serate di spettacoli dal 24 agosto al 4 settembre. Un migliaio di volontari su una superficie di 50mila metri quadrati: cinque ristoranti con 1.500 posti a sedere, due bar e sei serate di liscio. Poi una libreria, i food truck, i bar e le gelaterie gestite dai privati. Sono i numeri de “La Festa” del Pd che si terrà alla Iren Green Park Arena, nell’area del campovolo che precede la mega arena spettacoli.

Il programma degli spettacoli è stato presentato in conferenza stampa, oggi pomeriggio, dal segretario del Pd, Massimo Gazza, dal social media manager Alessandro Cuoghi e da Stefano Spadacini, dell’associazione culturale terre matildiche.

Rispondendo a una domanda relativa all’indebitamento delle feste precedenti, Gazza ha detto: “La festa nuova è più sostenibile: si estende su un’area di 50mila metri quadrati, quando prima era di 150mila metri quadrati. Sull’indebitamento pregresso, che ammonta a circa un milione, noi possiamo fare fronte ai nostri impegni solo se facciamo delle attività. Le feste che si fanno in provincia stanno andando bene. I risultati attesi ci dovrebbero mettere nelle condizioni di affrontare con serenità l’indebitamento. Diversi fornitori sono già stati pagati, ma senza finanziamento pubblico ai partiti l’introito delle feste è decisivo”.

La festa avrà due parcheggi: uno da 1.500 posti in via dell’Aeronautica e uno da 1.500 posti in via del Chionso che dovrebbero essere sufficienti ad accogliere le circa tremila persone attese ogni sera. La gestione degli spettacoli sarà dell’associazione culturale Terre Matildiche, del Fuori Orario e dei ragazzi di Temporock. Questo per sollevare il Pd dall’impegno economico relativo alla parte spettacoli. Ha detto Spadacini: “Ci siamo presi l’impegno economico. Il rapporto con l’Arci rimane. Io, per esempio, sono presidente di Terre matildiche, ma anche presidente del circolo Arci Fuori Orario e stiamo facendo convogliare anche Terre matildiche nell’Arci. Il rapporto con Arci è rimasto e alcuni artisti ce li hanno proposti loro”.

Ha aggiunto Gazza: “Come partito abbiamo fatto la scelta di non avventurarci in organizzazioni di eventi. Sono grato a questa associazione perché si è accollata il rischio di impresa. Saranno ospiti di un’area che conterrà tremila persone e di cui avranno la gestione. Noi invece abbiamo un contratto di affitto con la società C. Volo”.

Venendo agli spettacoli, solo due saranno a pagamento: quelli di Max Angioni e di Cristina D’Avena. Il biglietto sarà di 10 euro. Gli altri saranno tutti gratuiti. Per quel che riguarda il programma politico, che si preannuncia piuttosto interessante visto che la festa si terrà in campagna elettorale, sarà illustrato in un’altra conferenza stampa che si terrà prossimamente.

Il programma e le notizie sulla festa si possono trovare a questo indirizzo.

Il programma

MERCOLEDI’ 24 AGOSTO – NANOWAR OF STEEL in concerto + djset TempoRock

Dal vivo la band più famosa del panorama italiano folk-rock-metal. I Nanowar of Steel propongono brani caratterizzati da testi demenziali e da un suono che riprende riccamente l’heavy metal e il rock degli anni Ottanta, riproponendo brani già noti in versione demenziale. Analogamente parodistici sono il look e l’atteggiamento del gruppo. Tra i pezzi più famosi vi sono Giorgio Mastrota (The Keeper of the Inox Steel), Valhalleluja e Norwegian Reggaeton, che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube e milioni di streaming su Spotify. Dopo il concerto il djset pop-rock dei ragazzi del TempoRock.

www.nanowar.it, www.facebook.com/nanowarofsteel, www.instagram.com/nanowarofsteel

GIOVEDI’ 25 AGOSTO – SPINGI GONZALES in concerto

Con gli anni si sono guadagnati il soprannome di “Tribute band delle cover band” in quanto propongono un genere unico ideando medley che spaziano dai tormentoni attuali a perle introvabili del passato. La Band festeggia i diciannove anni di attività. Un grande traguardo dovuto all’affiatamento personale ancor prima della passione musicale.

www.instagram.com/spingigonzalesband/

VENERDI’ 26 AGOSTO – ROVERE in concerto + djset TempoRock

Uno dei gruppi in ascesa del panorama indie-pop nazionale. Nel 2019 esce il loro primo album in collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Il singolo “TADB” diventa disco d’oro e raggiunge oltre undici milioni di streaming su Spotify. Nel febbraio di quest’anno esce l’album “dalla terra a marte” (Sony). Il 1º maggio partecipano al Concertone in piazza San Giovanni a Roma. In giugno esce la hit estiva “sottacqua”, in collaborazione con la cantautrice chiamamifaro in alta rotazione nelle playlist indie. Un successo generazionale, nessuno come loro infatti rappresenta la generazione dei ventenni negli anni ’20.

www.instagram.com/rovereband/

SABATO 27 AGOSTO – WELOVE 90/2000 festival

La festa anni ‘90/2000 più grande d’Italia in collaborazione con il format WELOVE. Cinque ore con la musica ed il divertimento che hanno fatto la storia di un ventennio. Ospiti speciali durante la serata.

www.facebook.com/SeiUnMito90, www.instagram.com/welove2000/, https://www.90sparty.it/, http://www.welove2000.eu/

DOMENICA 28 AGOSTO – MARABU’ MUSIC festival

Il primo music festival dedicato allo storico locale di Reggio Emilia! Dalle 20.00 dinner show emozionale con interviste ospiti e premiazioni presentano Mattia Mariani (Direttore Telereggio) e Stefania Bondavalli. Ore 21.30 la storica sigla del Marabu’ aprirà una carrellata straordinaria di musica dedicata agli anni 80, tutta da ballare, da cantare, da ascoltare e da vedere.

www.facebook.com/marabureggioemilia

LUNEDI’ 29 AGOSTO – ANTONIO GUIDETTI spettacolo comico + SPETTACOLO PIROTECNICO

Il comico reggiano più amato. Un’ora di risate all’insegna del dialetto e dell’improvvisazione. Quarant’anni di teatro fatto con passione devozione, sempre con la stessa voglia di divertire il suo pubblico, che lo segue ovunque! È autore di oltre sessanta tra commedie, farse, atti unici e spettacoli di cabaret.

Al termine dello show di Guidetti in Arena si terrà il consueto imperdibile spettacolo di fuochi artificiali.

MARTEDI’ 30 AGOSTO – LO ZOO DI 105 – PAOLO NOISE & WENDER

Uno spettacolo dal vivo con Paolo Noise e Wender, i due mattatori dello spettacolo radiofonico più dissacrante ed irriverente d’Italia. Lo Zoo di Rete 105 non ha bisogno di presentazioni perché è stato ed è tuttora il programma radiofonico più seguito d’Italia. I Tamarri rappresentano la parte più amata dello show ed oltre ad improvvisazione, sketch e battute hanno anche prodotto brani noti come “panico paura” e “stiamo come i pazzi”.

https://www.instagram.com/itamarriofficial/, https://www.facebook.com/THE105ZOO

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO – CRISTINA D’AVENA + GEMBOY in concerto + djset TempoRock

La regina delle sigle dei cartoni animati insieme alla band più irriverente per due ore di musica dal vivo all’insegna del divertimento e del buon umore. Sarà l’occasione perfetta per cantare tutti insieme le sigle che sono rimaste impresse nel nostro cuore. Alla inconfondibile voce di Cristina D’Avena si affiancheranno i Gem Boy, per portarci indietro nel tempo sulle note delle canzoni con cui siamo cresciuti: da Lupin III a Daitarn, da Ufo Robot a Jeeg, Cavalieri del Re, Goku non lo sa e molto altro. Lo show vedrà nuove gag e una scaletta rinnovata, per due ore di concerto in compagnia dell’abbinata più travolgente e strampalata dello spettacolo.

Al termine del concerto il djset pop-rock dei ragazzi del TempoRock.

http://instagram.com/cristinadavenaofficial/, https://twitter.com/CristinaDAvena, https://www.facebook.com/cristinadavenaofficial

GIOVEDI’ 1° SETTEMBRE – MAX ANGIONI spettacolo comico

Il comico emergente più in voga, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, approda all’Arena con il suo nuovo spettacolo: “Miracolato”, che lo consacra come uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano. Prende il via il suo primo, attesissimo, tour nazionale, in cui sarà in scena in tutti i più importanti eventi, con uno spettacolo rivolto al pubblico di ogni età. Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista, in cui Max racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo. “Durante la quarantena non avevo niente da fare e mi son messo a sfogliare il Vangelo. Mi sono accorto che il primo miracolo di Gesù è la trasmutazione dell’acqua in vino durante un matrimonio. Praticamente i suoi poteri, la prima volta, li ha usati per l’open bar,” spiega Angioni raccontando com’è nato il suo monologo dei Vangeli e del primo miracolo di Gesù.

VENERDI’ 2 SETTEMBRE – DJ MATRIX live + prosperosa party

Dj Matrix, pseudonimo di Matteo Schiavo, è uno dei dj più interessanti dell’italodance. Autore del successo “Voglio tornare negli Anni 90”, brano realizzato in collaborazione con Paps’n’Skar e certificato disco d’oro. Nel 2017 ha prodotto il tormentone estivo “Baila como el Papu”, con la partecipazione di Alejandro “Papu” Gómez, certificato disco di platino. Il 28 maggio esce il singolo “Coro azzurro” realizzato che vede la partecipazione vocale della cantante Arisa e del rapper Ludwig. La canzone viene realizzata per sostenere la Nazionale italiana di calcio agli Europei del 2020 e raggiunge la top 50. La nuova hit estiva “non mi diverto” sta scalando le classifiche dei singoli ed è in alta rotazione su Spotify. Ad arricchire la serata i ragazzi di “prosperosa”, uno dei format reggiani in voga ormai da molti anni nei migliori club.

www.instagram.com/djmatrixufficiale/, www.facebook.com/djmatrixofficial

SABATO 3 SETTEMBRE – ALT.RE FESTIVAL concerti + djset

Una notte alternative in tutti i sensi! Le migliori organizzazioni alternative dell’Emilia e della Lombardia unite per dare vita ad un festival con otto ore di musica dal vivo alternata a dj set. Presto verrà comunicata la line-up DA CONFREMARE

DOMENICA 4 SETTEMBRE – SERATA DI CHIUSURA DELL’ARENA GREEN PARK

Entro pochi giorni verrà comunicato l’ospite live di chiusura della Festa2022