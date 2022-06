Truffe e furti in tutta Italia per oltre un milione di euro: 16 arresti

REGGIO EMILIA – Oltre 250 raggiri in tutt’Italia e più di 50 furti, per un “fatturato” che supera il milione di euro. A commetterli un’organizzazione criminale attiva tra l’Emilia-Romagna e il Trentino Alto Adige, sgominata oggi dai carabinieri del comando di San Polo, in provincia di Reggio Emilia. Nell’ambito dell’operazione “Ghost” sono nelle specifico indagate 48 persone, tra cui alcuni calabresi imparentati con soggetti gravati da precedenti per associazione di stampo mafioso emersi in importanti inchieste antimafia come Aemilia e Perseverance.

Dall’alba di oggi, dunque, un centinaio di militari sta dando esecuzione a 17 provvedimenti cautelari emessi dalla procura reggiana (13 misure di custodia in carcere 3 ai domiciliari e un obbligo di presentazione alla Polizia giudziaria) e a numerose perquisizioni finalizzate anche al recupero di ulteriore refurtiva e dei proventi illecite delle truffe.