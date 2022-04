Violenze nel parcheggio del Rockville, emanati 12 Daspo

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Il questore ha emanato 12 daspo urbano nei confronti di altrettanti giovani, 3 dei quali minorenni, ritenuti i presunti autori di reati all’esterno della discoteca “Rockville” di Castellarano. I fatti risalgono alla notte del 17 ottobre dell’anno scorso, quando i carabinieri sono intervenuti all’esterno del locale perché erano stati segnalati gravi disordini.

Si tratta di un gruppo di ragazzi, tra i 17 e i 21 anni, residenti in città e in alcuni comuni del comprensorio ceramico e in provincia di Modena, ritenuti responsabili di lesioni personali aggravate, violenza privata ed esplosioni pericolose con l’uso di una scacciacani.

Il provvedimento prevede per i 12 destinatari il divieto di ingresso e stazionamento nei pressi degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico trattenimento di Castellarano per periodi variabili dagli 8 mesi ad 1 anno dalla notifica del provvedimento, avvenuta, nei giorni scorsi. Le differenti durate sono state calibrate in base ai comportamenti tenuti durante la commissione dei fatti, sui precedenti specifici di alcuni di essi, ma anche sul comportamento tenuto dopo la vicenda in riferimento, per esempio, alla astensione da altri comportamenti negative, l’aver iniziato una attivita’ lavorativa.

Il provvedimento e’ stato contenuto in un arco temporale che va dalle 20 alle 6 del mattino successivo, per tutti i giorni della settimana. I giovani non potranno accedere a bar o ad altri esercizi di pubblico trattenimento e neanche prendere posto nelle distese estive degli stessi o comunque stazionare nei pressi dei locali negli orari sopra indicati. La violazione ai divieti comporta la reclusione per un periodo che va dai sei mesi ai due anni e la multa da un minimo di 8mila ad un massimo di 20mila euro.