Villa Sesso, incendio in un’abitazione

REGGIO EMILIA – Incendio, questa mattina, in un’abitzazione di Villa Sesso al civico 58 di via Ferri. Le fiamme sono divampate al piano superiore di una casa provocate, a quanto pare, da una candela dimenticata accesa in una delle camere. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e i soccorritori della Croce rossa inviati dal 118. Dentro l’abitazione c’erano un’anziana di 91 anni e il cugino di 67 che non sono rimasti feriti e intossicati. La camera da letto dove sono divampate le fiamme non sarà fruibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.