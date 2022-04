Villa Minozzo, si spoglia davanti a una donna che fa jogging

VILLA MINOZZO (Reggio Emilia) – Si denuda davanti a una donna che faceva jogging: 60enne reggiano denunciato per atti osceni in luogo pubblico dai carabinieri di Toano.

La vittima, una 50enne di Toano, il pomeriggio del 21 marzo scorso, come d’abitudine, era andata alle Fonti di Poiano a Villa Minozzo per fare jogging. Mentre correva la donna aveva visto un fuoristrada condotto da un uomo che andava e veniva fino a quando, in un momento in cui la 50enne era sola, ha fermato l’autovettura ed è sceso denudandosi davanti alla donna che, impaurita, ha cominciato a urlare facendo fuggire l’uomo che, risalito in macchina, è fuggito mentre la donna ha scattato una foto alla targa del mezzo sul suo smartphone.

Foto alla mano è andata dai carabinieri di Toano e ha sporto. Grazie alla targa del fuoristrada utilizzato dall’esibizionista i militari sono risaliti al 60enne reggiano che poi è stato anche riconosciuto dalla donna. Al termine delle indagini l’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.