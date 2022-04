Viale Olimpia, tenta furto in un negozio: arrestato

REGGIO EMILIA – Un 40enne è stato arrestato per tentato furto aggravato dopo che ieri pomeriggio è stato sorpreso dalla polizia mentre rovistava fra dei mobili dentro al negozio Computer House di viale Olimpia. L’uomo è stato immobilizzato dagli agenti e perquisito: gli sono state trovate delle banconote e delle monete slovacche, per un ammontare di 1.006 corone, delle monete contenute in sacchetti trasparenti di cellophane, per un ammontare di 40 euro ed uno iPhone 3. E’ stato arrestato e messo ai domiciliari.