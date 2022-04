Via Roma, lite in famiglia: denunciato

REGGIO EMILIA – Lite familiare in un appartamento in via Roma, immigrato denunciato per maltrattamenti nei confronti della compagna. E’ successo lunedì scorso intorno alle 18. Una donna straniera ha chiamato la polizia e ha detto agli agenti, arrivati sul posto, che aveva avuto un’ennesima discussione con l’ex compagno che non accettava la fine della relazione.

L’uomo è stato rintracciato e identificato in una delle stanze del suo appartamento e si mostrava apparentemente collaborativo con gli agenti anche se ubriaco. I due sono stati portati in questura dove la donna ha sporto denuncia. L’uomo, un immigrato regolare, è stato denunciato per maltrattamenti e sottoposto alla misura precautelare dell’allontanamento urgente dalla casa famigliare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna. Oggi ci sarà la convalida della misura cautelare.