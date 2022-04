Via Roma, il questore ha chiuso per 11 giorni il bar Caribe

REGGIO EMILIA – Il questore ha chiuso per 11 giorni il bar Caribe di via Roma. Il provvedimento è stato notificato ieri dalla squadra di polizia giudiziaria. Questo in seguito alle problematiche connesse alla frequentazione di, persone segnalate come sospette dai cittadini residenti di via Roma, via Filippo Re, via Secchi e via Bellaria. Il bar, dalla fine dello sorso anno ad oggi, è stato tenuto sotto controllo dagli equipaggi della polizia con ripetuti controlli svolti in orari pomeridiani, serali e notturni nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica. Scrive la questura: “E’ stato documentato come da tempo sia divenuto luogo di assembramento e punto di ritrovo, in particolare, di pregiudicati e di persone pericolose, stazionanti anche per ore nella zona antistante l’esercizio”.