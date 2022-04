Via Guicciardi, lite fra due donne: arriva la polizia

REGGIO EMILIA – Lite fra donne in via Gucciardi, interviene la polizia. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno riconosciuto le donne che erano già state protagoniste, nei giorni precedenti, di altre accese discussioni sempre per motivi attinenti a questioni condominiali.

Una di loro ha detto agli agenti che la discussione era sorta per motivi di vicinato e che, in poco tempo, era sfociata in gesti aggressivi da parte di una delle donne tanto è che, per difendersi, aveva dovuto fare ricorso allo spray al peperoncino. L’utilizzo dello spray aveva tuttavia creato bruciore e altre sintomi alle altre due donne.

Su posto è arrivato anche il personale sanitario inviato dal 118 per prestare ausilio alle due donne. Ristabilito l’equilibrio tra le parti presenti, le donne sono state informate della possibilità di sporgere querela presso gli uffici della questura.