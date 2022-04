REGGIO EMILIA – Esplosione nella notte in via Emilia all’Angelo 5. I ladri hanno fatto saltare in aria il bancomat della filiale del banco Bpm provocando un incendio. A a causa delle fiamme non sono riusciti a rubare il contante e sono fuggiti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Sulla vicenda sta indagando la polizia.