BAISO (Reggio Emilia) – Vende motore per Range Rover su internet, ma è una truffa: 40enne parmigiano denunciato dai carabinieri di Baiso. La vittima, un operaio 27enne di Baiso, che voleva acquistare un motore per la sua Ranger Rover, ha risposto ad un annuncio trovato su un sito internet che faceva al caso suo. Dopo aver concordato modalità di pagamento e spedizione del motore la vittima, come concordato, ha pagato 1.700 euro.

Con il passare del tempo non vedendosi recapitare il motore acquistato e dopo non essere riuscito a contattare il venditore, ha capito di essere stato truffato e ha sporto denuncia ai carabinieri di Baiso. Dopo una serie di riscontri tra il numero di telefono associato all’inserzione e la carta di credito dove erano confluiti i soldi, i militari sono risaliti al 40enne parmigiano che è stato denunciato per truffa.