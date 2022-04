Vende collare con gps per cani su internet, ma è una truffa

VENTASSO (Reggio Emilia) – Vende collare con localizzatore Gps per cani su internet, ma è una truffa: 39enne napoletano denunciato dai carabinieri di Ramiseto. La vittima, un 38enne operaio residente a Ramiseto, voleva acquistare un collare per cane con localizzatore GPS, necessario per praticare la caccia e ha risposto ad un annuncio trovato su Marketplace. Dopo aver concordato modalità di pagamento e spedizione del collare ha pagato 530 euro. Il collare non gli è mai arrivato e non è più riusciato a contattare il venditore. A quel punto ha sporto denuncia ai carabinieri di Ramiseto che, al termine delle indagini, hanno denunciato per truffa il 39enne napoletano.