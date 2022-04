Un tocco di colore ai tuoi abiti, “The Italian Painter” sabato al circolo Tunnel

REGGIO EMILIA – Metti un tocco di colore, unico ed esclusivo, ai tuoi abiti. Appuntamento curioso sabato 30 aprile al circolo Arci Tunnel, dove è in programma, dalle 17 alle 22, una performance di The Italian Painter, al secolo Umberto Davoli, che si esibirà in maniera diversa dal solito: anziché dipingere su tela, l’artista realizzerà delle creazioni sui capi di abbigliamento che si potranno acquistare da “One of One”, in occasione del primo compleanno del negozio.

Ci sarà la possibilità di selezionare taglie e colori dei capi insieme all’artista, scegliere le personalizzazione e prendere quindi parte al processo creativo. La giornata sarà all’insegna dell’arte e della comunità: musica live, dj set e street food.

Davoli Umberto in arte “The Italian Painter” è un artista, performer e designer reggiano, che ha iniziato ad esibirsi nel 2014, dapprima (sino al 2017) creando opere focalizzate sullo studio dell’anatomia umana, attraverso volti e corpi che lasciano trasparire uno stato d’animo inquieto e il bisogno dell’artista di trovare se stesso. Nel 2018 compie un viaggio a New York, per la sua prima mostra collettiva, nel quale rimane particolarmente colpito dalle silhouette della città e dalla vita frenetica che la contraddistingue. Tornato quindi in Italia inizia a dipingere grattacieli e metropoli inspirate a New York che presto diventeranno un suo tratto distintivo.

Poi il percorso di crescita artistica lo portano nel 2019 ad esibirsi nelle piazze italiane con performance davvero singolari: l’artista realizza quadri improvvisati, che poi dona allo spettatore che si dimostra più in sintonia con l’opera realizzata. Dalla tale, le sue creazioni ben presto sperimentano nuove forme di materia fino ad approdare alle copertine di cd musicali, alle magliette, alle scarpe e agli accessori, in collaborazione con brand internazionali dell’abbigliamento.