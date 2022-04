Ucraina, il Comune aderisce alla marcia del 24 aprile

REGGIO EMILIA – Il Comune di Reggio Emilia aderisce alla marcia della Pace Perugia-Assisi che si terrà, in via straordinaria, il 24 aprile, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. Il Consiglio comunale ha approvato ieri un ordine del giorno del Pd che impegna sindaco e giunta “ad aderire, supportare e collaborare all’organizzazione della Marcia della Pace del 24 aprile 2022”, ma anche a “promuovere la partecipazione dei cittadini reggiani prevedendo anche, laddove possibile, un supporto logistico ai partecipanti alla Marcia della Pace in raccordo con le organizzazioni sindacali, associative e del terzo settore che aderiranno”.

L’amministrazione dovrà anche “diffondere l’invito alla partecipazione alla Marcia della Pace direttamente attraverso i canali istituzionali deputati alle scuole reggiane, alle Istituzioni, agli Enti, alle associazioni, ai gruppi informali aderenti al Coordinamento per i Diritti Umani o con cui il Comune ha collaborato nella promozione di iniziative per la cultura della Pace;” e “promuovere ulteriori iniziative istituzionali, rivolte in particolar modo alle scuole, di confronto sul tema della Cultura della Pace”. Il documento è passato con n18 voti favorevoli (Pd, +Europa, Reggio è, Coalizione civica, M5s) e quattro astenuti (Lega).