Turismo, Fdi: “City brand Comune? E’ propaganda”

REGGIO EMILIA – “Il turismo non può essere ridotto a mera propaganda. O la giunta di Reggio Emilia comincerà davvero a giocare le sue carte, o tutto questo non resterà altro che fumo negli occhi”. Così Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, commenta il nuovo “city brand” per la promozione turistica del Comune presentato nei giorni scorsi e costato circa 28.000 euro.

“Al di là del logo, il quale peraltro non ha nulla a che fare né nel nome né nella grafica con qualsivoglia richiamo all’identità reggiana, ci stupiscono questi toni trionfalistici in una città che di fatto, negli ultimi anni, ha disincentivato in ogni modo l’arrivo e la permanenza dei turisti italiani e dall’estero”, attacca Aragona.

Secondo cui, inoltre, “troppi sono i luoghi iconici difficili da visitare perchè chiusi o perchè non inseriti in una programmazione che ne permetta una semplice fruizione” e “troppe le eccellenze della provincia reggiana non valorizzate e per questo non riconosciute come tali dai tanti turisti che, grazie alla stazione Mediopadana, oggi si fermano sul nostro territorio anche solo per qualche giorno”.

La stessa stazione dell’alta velocità “che dovrebbe essere il primo grande volano turistico per chi arriva in città, oggi è totalmente priva di qualsiasi ufficio informazioni che possa dare una prima accoglienza”, chiosa l’esponente Fdi. Infine, ricorda, “tante sono le fiere e gli eventi che la città sta perdendo, tanti sono quelli che potrebbero essere fatti e che non sono mai stati presi in considerazione, come quelli legati a Reggio Emilia Città del Tricolore, peraltro attribuzione totalmente sacrificata e di fatto invisibile anche nella home del sito di ‘Reggio Welcome'”.