Task force Cna per l’occupazione nel settore alimentare

REGGIO EMILIA – In linea con la recente indagine dei fabbisogni professionali promossa da Cna Education ed Ecipar, tra i settori a maggiore richiesta di occupazione e risorse umane vi è il comparto alimentare che richiede diversi profili di riferimento per le imprese di trasformazione alimentare (dai forni alle pasticcerie) ma anche nell’ambito dell’accoglienza turistica e ristorazione.

Da qui nasce una task force tra Cna Alimentare e Cna Education, attraverso le testimonianze di imprenditori Cna del comparto e la realizzazione di momenti di incontro per dialogare con gli studenti in uscita dagli istituti alberghieri, con focus specifici sul curriculum vitae, il colloquio di lavoro, la conoscenza dei principali contratti del settore.

La prima azione si terrà giovedì 21 aprile con le classi quinte dell’Istituto Motti di tutti gli indirizzi dell’alberghiero (servizi di sala e vendita, accoglienza turistica, enogastronomia e cucina, prodotti dolciari). Tante le testimonianze di imprenditori CNA in diversi ambiti: Marco Piccirilli dell’Acetaia Picci, Luca Manzotti della Bottega del Tortello, Stefano Barbagiovanni del Pomodorino, Valentina Villa del Laboratorio Plasir, Cristian Monacelli del forno Delizie di grano, Alessandra Caroni di Winesoul.

“E’ necessario colmare un mismatch ora presente su determinati profili – spiega il coordinatore presidente Unione Cna Alimentare Marco Simonazzi – cercando di illustrare ai giovani le opportunità professionali del settore e le competenze necessarie per svolgere con passione mestieri se vogliamo “tradizionali” che tuttavia richiedono uno sguardo nuovo in linea con le mutate esigenze del mercato e dei consumatori”.

Il 10 e 11 maggio si terrà un ulteriore momento di confronto con un Job Day Alimentare organizzato in collaborazione con il Convitto Corso di Correggio presso la sede provinciale di Cna Reggio Emilia in via Maiella. Durante gli incontri verrà chiesto alle aziende partecipanti di presentare la propria attività ed i profili professionali ricercati, seguiranno i colloqui con i giovani già preselezionati dalla scuola. Per info e prenotazioni entro venerdì 29 aprile: Cna Alimentare, rif. Chiara Bulgarelli (chiara.bulgarelli@cnare.it, 0522-356364) oppure Cna Education, rif. Ughetta Fabris (ughetta.fabris@cnare.it, 0522-356366).