Spara alle tortore nel giardino dell’ex moglie: anziano denunciato

SAN POLO (Reggio Emilia) – Spara alle tortore che stazionano nel giardino dell’ex: 83enne reggiano denunciato dai carabinieri di San Polo. Giovedì pomeriggio i carabinieri della stazione di San Polo sono intervenuti in seguito a una segnalazione giunta al 112 che riferiva di esplosioni di armi da fuoco. I militari hanno individuato il possibile sparatore in un 83enne reggiano che, come poi accertato, era uscito sul balcone per sparare a una tortora che era nel giardino dell’ex moglie e le dava fastidio. L’uomo si è mostrato collaborativo e ha consegnato spontaneamente la carabina ad aria compressa che deteneva regolarmente in casa e che aveva usato per sparare alla tortora, senza colpirla. L’anziano è stato denunciato per esplosioni pericolose.