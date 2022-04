“Sindaci, non vogliamo pagare noi gli extraprofitti di Iren”

La vulnerabilità del nostro sistema verso le fonti fossili ci impone di accelerare verso le – vere – rinnovabili e lasciare al più presto anche il metano, biometano compreso. Nella centrale Forsu sia il bilancio energetico sia quello economico, senza incentivi, non stanno in piedi. Domandiamo ai sindaci, che giustamente si preoccupano per il caro utenze e ipotizzano manifestazioni a Roma: perchè non alzate il telefono in qualità di soci e date indicazioni a Iren sul da farsi?

Oltre 100 milioni di extraprofitti che, in un periodo chi crisi la cui fine è incerta, non possono restare nelle tasche di un’azienda ormai a tutti gli effetti privata e che ha un rapporto coi territori meramente di tipo economico, regolato da dividendi e sponsorizzazioni a spese nostre. Chiederemo anche conto dell’inserimento nel bilancio comunale del costo della promozione dell’impianto Iren di Gavassa: perché mai dovrebbe essere a carico dei contribuenti reggiani?

Presenteremo infine la mozione di iniziativa popolare del Coordinamento Provinciale Comitato Ambiente e Salute di RE, per la richiesta di nuova centralina permanente di monitoraggio degli inquinanti critici a Gavassa, nell’area Apea. All’evento hanno già aderito più di cento persone e diversi gruppi ambientalisti e civici e altri si aggiungeranno a breve.