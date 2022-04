Schianto sulla A1, muore un giovane di San Martino in Rio

SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) – Un giovane di San Martino in Rio di 23 anni, Marco Bottazzi, è morto in un incidente stradale verificatosi alle 5 di questa mattina sulla corsia nord dell’A1, nei pressi del casello di Modena Nord. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto e un mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari e i medici inviati dal 118. Dalle lamiere di una delle auto sono stati estratti tre giovani: due sono stati portati all’ospedale a Modena, ma, purtroppo, per Marco Bottazzi non c’era più nulla da fare. Fra i feriti anche la sorella di Marco, Valeria. La polizia stradale è intervenuta per chiuere il traffico nel ratto tra Modena sud e Modena Nord, in direzione Milano. A San Martino in Rio la famiglia Bottazzi è molto conosciuta. Il padre Luigi ha gestito a lungo una carrozzeria, mentre la madre Monica è impegnata nel volontariato locale.