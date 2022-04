Scandiano, nel parcheggio del supermercato con le dosi di cocaina

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Nel parcheggio del supermercato con le dosi di cocaina: 30enne arrestato. Ieri, verso mezzogiorno, nel corso di un servizio di controllo del territorio i carabinieri hanno visto, nel parcheggio del supermercato Eurospin di via Contarella a Scandiano, un uomo a piedi che si dirigeva verso alcuni ragazzi. Il 30enne, quando ha visto i militari, ha cambiato subito percorso e si è diretto verso la sua auto. Nel contempo i ragazzi, notando i carabinieri, si sono allontanati verso opposte direzioni.

I carabinieri sono andati verso il trentenne che, nel frattempo, era salito in macchina per allontanarsi. L’immigrato, in Italia senza fissa dimora, è stato perquisito. Nel vano porta oggetti della portiera anteriore, lato guida, i militari hanno trovato due piccole scatole in alluminio con dentro 9 e 21 involucri che contenevano cocaina. Trenta dosi già confezionate per un peso di circa 18 grammi che sono state sequestrate insieme alla somma di 80 euro ritenute provento dello spaccio.