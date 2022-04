Record di depositi bancari a Reggio: 19,2 miliardi nel 2021

REGGIO EMILIA – Nuovo record per i depositi bancari in provincia di Reggio Emilia. A fine 2021 le somme in giacenza sui conti correnti di famiglie e imprese si attestavano infatti a 19,2 miliardi, in crescita di circa 600 milioni rispetto al 2020. Dopo il balzo del 18% registrato nel 2020, l’anno scorso la crescita è stata del 3,6%. Le cifre emergono dalle analisi dell’ufficio studi della Camera di commercio su dati della Banca d’Italia. Aumenta anche l’accesso al credito. A fine 2021 i prestiti erogati dal sistema bancario della provincia hanno toccato quota 20,2 miliardi, con un aumento del 5,6% rispetto al 2020. Quasi la metà dei prestiti è andata alle imprese, il 26% alle famiglie e il 25% ad altri soggetti, come società finanziarie ed enti pubblici.