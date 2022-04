Pnrr, Reggio candida 8 progetti di welfare per 8,8 milioni

REGGIO EMILIA – Minori e famiglie, anziani, persone con disabilità o che vivono in condizioni di povertà e marginalità. Sono le categorie a cui si rivolgono gli 8 progetti di welfare che il Comune di Reggio Emilia, in veste di capofila dell’Ambito territoriale sociale (Ats), ha candidato alla missione 5 (“Inclusione e coesione”) del Pnrr. Si tratta di progetti del valore di 6,4 milioni a valenza distrettuale, uno dei quali in favore di tutta la provincia.

“La dimensione della comunità è il paradigma che ci guida nelle riforme del nostro sistema di welfare locale in uscita dalla pandemia. Il nostro obiettivo è perciò che queste risorse ci aiutino a rinforzare un indirizzo, in cui crediamo molto: quello del welfare di comunità e di prossimità”, spiega l’assessore al Welfare del Comune di Reggio Daniele Marchi. Una sottolineatura ulteriore, aggiunge, “va fatta sulle risorse per le persone senza dimora, che consentiranno la messa a sistema del modello di intervento già sperimentato a Reggio Emilia con il progetto Reggiane-Off (per liberare i capannoni dell’ex area industriale, ndr) attraverso il potenziamento dell’accoglienza e della presa in carico integrata delle persone”.